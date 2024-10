André Jobin alias Job, le scénariste de Yakari, est décédé à l’âge de 96 ans

Co-créateur de la bande dessinée Yakari, André Jobin, plus connu sous le pseudonyme Job, est décédé mardi à l'âge de 96 ans, ont annoncé mercredi les Editions du Lombard.

Né le 25 octobre 1927 à Delémont, André Jobin n'était pas vraiment prédestiné à une carrière dans la bande dessinée. Diplômé de l’Ecole supérieure de journalisme et de l'Institut des sciences sociales et politiques de Lille, il est journaliste dans différents médias comme Le Pays à Porrentruy (JU). Il s'engage en politique en devenant membre du comité directeur du Rassemblement jurassien.

Yakari, enfant de la nature sauvage

Sa carrière prend un nouveau virage en 1967, lorsqu'il rencontre le dessinateur Derib, fraîchement revenu de Belgique. Ensemble ils lancent "Les aventures de Pythagore et Cie", dont le personnage principal est un hibou grand-duc savant, bavard et farceur. Une première entrée dans le monde du 9e art pour André Jobin.

En 1969, lorsque Derib sort un personnage de ses cartons, un certain Yakari, il propose à son scénariste d'en tirer des histoires. Ce dernier accepte, à condition que le jeune héros reste un enfant de la nature sauvage et que les intrigues ne tombent pas dans les poncifs du western, rappellent les Editions du Lombard. Chaque épisode doit également faire découvrir un nouvel animal.

>> A voir, un reportage sur le travail de Derib et Job (Emission Livres pour toi, archives RTS, janvier 1970) : Derib dessine Yakari / Livres pour toi / 9 min. / le 18 janvier 1970

Un pionnier de l'écologie

Yakari fait ses premiers pas en noir et blanc le 12 décembre 1969. Les deux auteurs ne peuvent alors pas imaginer le succès à venir. Interrogé en 1970 dans l'émission Livres pour toi, Job expliquait: "Ce que nous aimons beaucoup l'un et l'autre, c'est raconter des histoires et nous amuser en les racontant. Des histoires qui soient susceptibles de plaire, d'abord aux enfants et de surcroît aux adultes, ce qui est peut-être notre récompense".

Entre 1973 et 2014, Job va scénariser 38 tomes des aventures du petit indien, avant que, âgé de 87 ans, il ne cède sa place à Joris Chamblain, puis Xavier Giacometti. Tout au long de sa carrière de scénariste de bande dessinée, les récits de Job ont traduit sa bonne humeur et un esprit visionnaire, notamment dans le domaine de l'écologie, selon son éditeur.

André Jobin s'est vu remettre de nombreuses récompenses, parmi lesquelles deux Prix Jeunesse du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême pour "Yakari et le secret de Petit Tonnerre", puis "Yakari et les Appaloosas", respectivement en 1982 et 2006.

ats/sf