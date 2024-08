Colette, notre contemporaine

En 1898, Colette a des tresses qui lui fouettent les reins. "Tu as une chevelure phénoménale" lui lance Henry Gauthier-Villars, dit Willy, critique musical influent et auteur populaire à succès, grâce à son équipe de collaborateurs qui écrit pour lui.

Gabrielle Sidonie Colette l'épouse l'année suivante. Elle a vingt ans, il en a 14 de plus.

Henry Gauthier-Villars dit Willy (1859-1931). [Leemage/AFP - Archives-Zephyr]

On a coutume de faire le procès de Willy, séducteur compulsif, mari tyrannique et usurpateur. Le film de Wash Westmoreland "Colette", sorti en 2018, se montre plus nuancé et montre bien l'interdépendance du couple, combien Willy et Gabrielle - elle ne s'appelle pas encore Colette - ont besoin l'un de l'autre.

Lui, en tant qu'entrepreneur littéraire, repère le talent de sa femme, l'incite à écrire, parfois l'enferme dans sa chambre pour qu'elle travaille plus vite. Il corrige ses manuscrits et lui prodigue quelques conseils avisés, comme celui d'abolir les adjectifs. Surtout, il fait entrer cette provinciale dans les salons littéraires et musicaux parisiens. Grâce à lui, elle croise la crème des artistes de l'époque, dont Ravel pour lequel elle écrira plus tard le livret de "L'Enfant et les Sortilèges".

Mais c'est sous son nom de Willy que le mari signe toute la série des "Claudine".

La relation est inégale. Comment Colette, éduquée dans l'idée d'être libre, peut-elle supporter ce traitement? Pourquoi ne l'a-t-elle pas quitté plus tôt? De son accent bourguignon qui roule les "r", Colette répond au micro de France Culture en 1953 que si elle avait suivi son penchant, il aurait fallu qu'elle retourne dans sa famille, puisqu'elle n'avait pas d'autre refuge.

Or je ne voulais absolument pas que ma mère découvrit que je n'étais pas heureuse. Et il y avait la nécessité matérielle: je n'avais pas le sou et ma famille non plus...alors je suis restée. Où la chèvre est attachée il faut qu'elle broute. Colette en 1953, au micro de France Culture

Forte du soutien amoureux et financier de Mathilde de Morny, dite "Missy", figure fascinante et transgenre de la Belle Epoque, elle se sépare de Willy en 1906 et divorce en 1910.

Mathilde de Morny, dite Missy, avec laquelle Colette a vécu cinq ans. [Roger-Viollet - Maurice-Louis Branger]

Elle vouera à ce premier mari qui l'a enchaînée tout en la révélant une haine féroce. Dès qu'il est question d'argent, Colette ne pardonne rien. Or Willy a vendu en 1909 les droits des Claudine et de "L'ingénue libertine".