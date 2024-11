Vingt ans après la sortie du jeu, qui joue encore à World of Warcraft?

Le célèbre jeu en ligne World of Warcraft (WoW) souffle ses 20 bougies cette année. Loin des clichés du "geek asocial", sa communauté de joueurs est aujourd'hui diverse et passionnée. Rencontre avec des fans qui ont grandi avec le jeu et pour qui WoW est bien plus qu'un simple passe-temps.

"C'est une société parallèle, c'est la même société que dans la vraie vie, sauf qu'au lieu de s'incarner nous-mêmes, on incarne un personnage", explique un joueur de longue date. Pour beaucoup, WoW est un exutoire, un moyen de s'évader du quotidien. "Quand dans ta vie personnelle c'est un peu compliqué, le soir tu rentres sur ton ordi et tu as ton petit personnage qui fait un donjon, t'es content", confie un autre fan. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Des profils variés unis par la passion du jeu Loin des stéréotypes, les joueurs de WoW ont des profils très variés. Justine, 31 ans, est urbaniste à Lausanne. Lucas, 28 ans, est maître d'enseignement professionnel à Genève. Jérémy, 30 ans, est nageur olympique. Tous partagent cette même passion pour l'univers de WoW, certains depuis plus de 15 ans. "Aujourd'hui, ça a complètement été démocratisé. N'importe qui peut jouer à WoW, on peut être sûr de rien", souligne Luca. Le jeu attire aussi bien des ingénieurs en télétravail que des athlètes de haut niveau. Des compétences transférables dans la vie réelle Pour beaucoup, WoW a été une école de vie. Lucas y a développé des compétences en management qu'il met en avant sur son CV: "Raid leader de 30 personnes sur un jeu e-sport, ça interpelle en entretien d'embauche". Jérémy, le nageur olympique, voit des similitudes entre le jeu et le sport de haut niveau: "Le point commun, c'est le côté concentration, résister à la pression". Une communauté soudée au-delà du virtuel WoW a aussi permis de créer de véritables liens d'amitié. "J'ai énormément d'amis avec qui j'ai créé la guilde", raconte Lucas. Certains se sont même rencontrés dans la vraie vie, organisant des "olympiades sur le thème du jeu". Pour Justine, c'est aussi l'occasion de briser les clichés: "Je trouvais ça chouette de pouvoir montrer qu'il n'y a pas que des mecs qui jouent. Il y a aussi des gens comme moi, une femme dans la trentaine qui a un boulot à côté". Après 20 ans d'existence, World of Warcraft continue de fédérer une communauté diverse et passionnée, pour qui le jeu est bien plus qu'un simple divertissement. Une véritable société parallèle qui reflète, à sa manière, notre monde réel. Hélène Joaquim