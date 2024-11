"Les fourmis", un jeu vidéo immersif et stratégique adapté du roman de Bernard Werber

Inspiré du best-seller de l'écrivain français Bernard Werber, "Les fourmis" ont envahi consoles et PC depuis le 7 novembre dans un jeu vidéo qui combine exploration, contemplation et stratégie. Une aventure étonnante où le minuscule devient immense.

Dès les premières minutes, "Les fourmis" impressionne par son esthétique. Le joueur est propulsé dans une forêt européenne luxuriante où chaque détail est magnifiquement rendu, de l'écorce des arbres jusqu'aux brins d'herbe. La maîtrise de l'éclairage et la densité des textures offrent à ce jeu une qualité visuelle quasi photo-réaliste, de jour comme de nuit.

Côté animations, le joueur découvre cet environnement en crapahutant au ras du sol à hauteur de fourmi, évoluant partout jusqu'à terminer la tête à l'envers pour grimper le long des branches, explorer une bouteille en plastique abandonnée ou encore faire le tour d'une poire providentielle. Cette liberté de mouvement et la qualité des animations donnent véritablement le sentiment de contrôler une fourmi, légère et agile.

Mode scénario: gestion et stratégie

Après quelques missions d'initiation, le jeu dévoile son aspect stratégique. Le mode scénario sert d'introduction aux mécaniques: suivre les phéromones pour retrouver des ouvrières désorientées, collecter du bois et de la nourriture ou défendre un nid attaqué par des termites.

Ici, le joueur ne combat pas directement, mais dirige ses troupes comme un général en gérant les défenses et les ressources de la colonie. Ce système s'effectue via un menu circulaire intuitif, parfaitement conçu pour les manettes. On utilise ces options pour fortifier le nid, former des troupes, et créer des capacités à utiliser temporairement en pleine bataille.

Mode multijoueur: coopération ou affrontement

Une fois la campagne solo terminée, le jeu propose un mode multijoueur. On peut s'affronter en un contre un ou en équipes jusqu'à trois joueurs, avec la possibilité de créer des alliances.

Le système de combat repose sur un principe simple: guerrières, ouvrières et artilleuses se contrebalancent comme un jeu de pierre-feuille-ciseaux. Cette dynamique, appuyée par des codes couleur clairs, devient vite intuitive.

"Les fourmis" se distingue par son approche simple, mais efficace. Il prend un thème insolite et le transforme en une expérience à la fois accessible et engageante. Les joueurs occasionnels y trouveront leur compte, tout comme les amateurs de stratégie. Ce jeu se démarque par son originalité, ses graphismes soignés et la richesse de son univers.

Stéphane Laurenceau/ld