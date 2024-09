Le jeu vidéo de football "EA Sports FC 25", une histoire de notes et d'ego

La nouvelle version du jeu de simulation "EA Sports FC 25" sort ce 20 septembre en accès anticipé. Longtemps appelé FIFA, ce jeu de référence pour les amateurs de football provoque chaque année un débat sur la notation des joueurs professionnels.

Les fans de football et de jeux vidéo sont aux aguets: la nouvelle version du jeu de simulation "FC", appelé "FC 25", sort ce vendredi en accès anticipé, puis officiellement le 27 septembre. Les amateurs et amatrices de football peuvent y faire une carrière avec leur club favori, jouer en ligne, affronter leurs amis ou encore créer leur propre équipe et même leur propre joueur ou joueuse.

Une nouvelle version du jeu sort chaque année et provoque invariablement un débat sur la notation des joueurs. Chacun se voit attribuer une note globale allant de 0 à 100, ainsi que des notes secondaires pour la vitesse, la qualité de tir, la qualité de passe, les aptitudes défensives ou encore la présence physique.

Forcément, les fans sont parfois mécontents des notes de leurs joueurs favoris. Quant aux footballeurs et footballeuses professionnels, ils sont parfois déçus par leur propre notation, à l'image de Kylian Mbappé qui s'est plaint l'an dernier de sa mauvaise note en défense.

Même les pros comparent leurs notes

Comme il s'agit d'un jeu de référence, les sportifs sont plus ou moins attentifs à leur propre note. Ancien joueur du Lausanne-Sport, Jérémy Manière a toujours pris ce système de notation avec beaucoup de recul. "C'est une question d'ego: le milieu est très concurrentiel, pas mal de joueurs se comparaient à travers ces notes FIFA. Certains se sentaient parfois un peu sous-cotés par le jeu et voyaient leurs concurrents être mieux notés, cela pouvait peut-être les impacter psychologiquement. (...) Je sais que c'est un grand thème de discussion au sein des clubs, même au plus haut niveau", explique-t-il dans La Matinale du 20 septembre.

Les notes sont attribuées par des bénévoles, qui les proposent au jeu en fonction de leurs observations. Mais on n'examine bien sûr pas avec la même rigueur le championnat anglais, dans lequel beaucoup de statistiques sont utilisées pour la notation, et la Super League suisse, où les notes sont parfois un peu plus approximatives.

Des nouveautés dans le jeu grâce à l'IA

Principale nouveauté de la nouvelle version du jeu, le mode "Rush" permet d'incarner un seul membre d'une équipe lors de matchs à cinq contre cinq, mettant l'accent sur le jeu entre amis. Pour modéliser l'ensemble des footballeurs et footballeuses, l'équipe de développement, qui compte plus d'un millier de personnes, a eu recours à l'intelligence artificielle pour recréer les visages des moins connus.

Une fonctionnalité, taillée pour les réseaux sociaux, permet aussi de partager les temps forts d'un match, tandis que les choix tactiques devraient avoir un impact plus important sur le terrain. De quoi tenter de redonner un coup de jeune à la série d'Electronic Arts, leader incontesté du genre qui a soufflé ses trente bougies en 2023.

Un succès qu'elle doit notamment à ses licences (véritables noms des footballeurs et footballeuses, des équipes, des stades, des compétitions, etc.) et à sa base de fans fidèles: près de onze millions de joueurs et joueuses dans le monde avaient investi dans la précédente édition la semaine de sa sortie.

Sujet radio: Grégoire Perroud

Adaptation web: mh avec afp