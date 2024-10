Le jeu vidéo d'horreur "Silent Hill 2" réadapté pour PC et PlayStation 5

Plus de vingt ans après la sortie du jeu original, Konami a réédité le 8 octobre le jeu d’horreur "Silent Hill 2" dans une version complètement remasterisée pour PC et PlayStation 5. De quoi enchanter les fans de la première heure comme les nouvelles générations de joueurs et joueuses.

Trois ans après le décès de son épouse Mary, James Sunderland reçoit une lettre de celle-ci, semblant étrangement authentique. Elle lui demande de la rejoindre à Silent Hill, leur "endroit spécial". En arrivant, James constate que la ville a bien changé. Elle semble abandonnée et un épais brouillard la recouvre. De plus, d'étranges créatures humanoïdes errent dans les rues. À la recherche de réponses, James va faire des rencontres inquiétantes, de quoi questionner son passé et les circonstances de la mort de Mary. Les actions des joueurs et joueuses détermineront le sort de l'anti-héros parmi les multiples fins possibles. Ainsi se déroule l'intrigue de "Silent Hill 2", sorti en 2001 sur PlayStation 2. Acclamé par la critique à la fois pour son scénario et son horreur, visuelle et psychologique, le jeu bénéficie d'un lifting de ses graphismes onze ans plus tard via la compilation "Silent Hill HD Collection" sur PlayStation3. Mais l'éditeur Konami n'a pas dit son dernier mot: en 2024, "Silent Hill 2" s'offre ainsi une remasterisation complète pour PC et PlayStation 5. L'image est retravaillée, les dialogues réenregistrés, les énigmes étoffées. De nouveaux bâtiments de la ville peuvent également être explorés par les joueurs et joueuses. Exploration, énigmes et extermination de monstres Le style de jeu ne change pas: il s'agit d'un jeu d'action filmé à la troisième personne. James Sunderland récupère d'abord un bout de bois pour se défendre, avant de trouver une arme à feu. Attention cependant: les munitions sont limitées. Parfois, mieux vaut éviter les combats inutiles lors de l'exploration de Silent Hill. La version remasterisée de "Silent Hill 2" mélange donc jeu d'action d'aujourd'hui et mécaniques d'hier. Mais il s'agit toutefois d'une aventure effrayante, parfois glauque et solitaire, déconseillée aux moins de 18 ans.