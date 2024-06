Le jeu vidéo culte "Elden Ring" de retour grâce à sa première extension

Le 21 juin, le jeu vidéo "Elden Ring" s'est enrichi de sa première extension. "Shadow of the Erdtree" introduit de nouveaux personnages et contenus, mais aussi des difficultés supplémentaires au meilleur jeu de l'année 2022.

C'est le jeu vidéo que tous les gamers attendent. La première extension de "Elden Ring" baptisée "Shadow of the Erdtree" va en faire baver à tous les streamers et streameuses qui vont devoir encore apprendre à surpasser leurs frustrations.

Avec cette extension, c'est une nouvelle quête, une nouvelle carte, de nouveaux personnages, bref un nouveau jeu dans le jeu original sorti il y a deux ans qui prend vie. "Elden Ring", chef d'œuvre de dark fantasy développé par les Japonais de FromSoftware, vous place face à des monstres plus coriaces les uns que les autres. C'est un jeu technique, difficile et frustrant où l'on meurt tout le temps.

La streameuse romande LiliB en sait quelque chose: "Des fois, j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner tellement j'ai la rage. On n'est pas ici sur un jeu qui va nous aiguiller et nous dire quoi faire. On est lâché dans le vide", indique-t-elle dans le 19h30 du 20 juin.

Persévérance requise

"Elden Ring" s'étend sur un monde ouvert où il faut battre 165 boss - seigneurs, chevaliers et héros divers. Et "Shadow of the Erdtree" se révèle aujourd'hui toujours aussi ardu et il faudra sans doute des heures ou des jours de jeu pour triompher. Les joueurs et joueuses embarquent ici au coeur des terres oubliées du Royaume de l'Ombre, sur les traces de Miquella, dieu disparu et déchu, frère de Malenia qu'il tente de guérir grâce à la sève de l'Arbre-monde. Une sorte de dimension parallèle très sombre, morne et dévastée.

Echec après échec, tentative après tentative, "Elden Ring" pousse ainsi à la persévérance, à vaincre dans l'effort, à la remise en question, à la souffrance. Et les gamers s'en réjouissent.

