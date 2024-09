Le jeu vidéo "Astro Bot" propose un voyage fantastique dans l'univers Playstation

Apparu en 2020 à la sortie de la PlayStation 5, le petit robot Astro se contentait d’introduire les nouvelles facultés de la console à travers une expérience originale et gratuite. Quatre ans plus tard, depuis le 6 septembre, Sony lui offre un véritable jeu vidéo qui l’envoie tutoyer les plus grands.

Dans ce jeu d’action et de plateformes, l’objectif consiste à parcourir différents niveaux pour retrouver et sauver 300 petits compagnons dispersés dans la galaxie. Sans eux, impossible de réparer le grand vaisseau-mère Playstation 5. Un prétexte idéal pour revisiter trente ans de franchises phares, de la saga "Uncharted" à "Crash Bandicoot", en passant par "God of War" ou encore "The Journey". Chaque niveau est une nouvelle aventure, avec des environnements variés, dans une ambiance joyeuse qui invite à l’exploration. Le jeu s’adresse à un large public, avec une attention particulière aux plus jeunes. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Original et très bien développé Techniquement irréprochable et visuellement splendide, "Astro Bot" est porté par des graphismes fins et colorés, des animations fluides, une somme de détails considérable et un design inspiré. Et pour rajouter quelques étoiles au tableau, il propose aussi des mécaniques de jeu particulièrement originales. Du jamais vu, même chez Nintendo, maître en la matière. Astro fait des choses que les autres ne font pas, et ça fait beaucoup de bien aux doigts. De plus, le jeu vidéo ne ment pas sur sa promesse. Derrière les aventures de ce petit robot, c’est une véritable lettre d’amour, qui parvient à s’extraire de ses références pour révéler sa propre identité: celle d’une mascotte forte, originale et attachante, qui n’a pas à rougir sur la grande photo de famille. Stéphane Laurenceau/sf