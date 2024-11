"Flight Simulator 2024" renouvelle la simulation de vol avec un mode plus ludique

Après avoir marqué les esprits en 2020 pour ses qualités visuelles indéniables, "Flight Simulator" est de retour depuis le 19 novembre dans une version totalement repensée. Terminé le blues des vols sans but, le jeu propose désormais un mode ludique qui est passionnant.

"Flight Simulator 2024" n'est pas une simple mise à jour. Il s'agit d'une refonte complète, bâtie sur les fondations déjà solides de la version précédente. On retrouve la reproduction du globe terrestre en qualité photogrammétrique, la météo en temps réel, une topologie respectée et un volet simulation, toujours aussi avancé.

Cependant, le jeu propose bien plus que de vider le réservoir d'un point A à un point B. Dans cette nouvelle édition, beaucoup plus accessible, le joueur s'initie véritablement au monde de l'aviation, à travers un mode carrière particulièrement riche et ludique. Avant d'assurer tout un Genève-New York ou de réaliser des acrobaties aux commandes d'un avion de chasse, il va falloir démarrer tout en bas, au niveau 01 de sa carrière. Vol touristique, largage de parachutistes ou livraison d'un avion privé, ce nouveau "Flight Simulator" démarre doucement pour nous initier au ciel et à ses subtilités.

Varier les plaisirs

Les premières missions se déroulent en périphérie de l'aéroport que vous aurez sélectionné pour démarrer l'aventure. Attendez-vous à survoler la Riviera vaudoise et son splendide Lavaux si votre choix se porte sur l’aéroport de la Blécherette à Lausanne.

À mesure qu'on amasse des crédits, on finit par s'offrir de nouvelles licences, pour étendre son influence et varier les plaisirs, par exemple un permis hélicoptère pour de l'épandage ou des missions de sauvetage. Vol publicitaire, Canadair, cargo fret, long courrier, transport de VIP, le jeu ne manque pas d'idées pour nous envoyer d'un point A à un point B, et cela fait toute la différence.

Une image du jeu "Flight Simulator 2024". [Microsoft – Asobo Studios]

Des heures de vol, partout, par tous les temps

Outre son aspect carrière très étoffé, "Flight Simulator 2024" propose aussi un mode photo qui demande d'effectuer certains panoramas en répondant à une série de critères. Un challenge supplémentaire qui permet aussi d'observer le rajout de toute une faune, adaptée aux régions visitées.

Une fois au sol, les joueurs peuvent évoluer à pied dans cette reproduction du monde qui laisse souvent sans voix. De la qualité de l’éclairage au réalisme et à la beauté des nuages, en passant par les différentes conditions météo, les yeux s'illuminent devant l'une des plus belles représentations de la Terre vue du ciel.

Les studios bordelais Asobo parviennent à sublimer l'excellent travail déjà accompli il y a quatre ans. Non seulement ce nouveau "Flight Simulator" est encore plus beau, mais il offre surtout une courbe de progression passionnante, qui l’éloigne de tout ennui.

Le billet pour décoller en Class Eco démarre autour des 80.- Les plus mordus peuvent débourser jusqu'à 220.- pour le Pack Aviator qui rajoute plusieurs dizaines d'aéronefs sous licences. Mais attention "Flight Simulator" est particulièrement gourmand en énergie grise. Il nécessite une connexion permanente afin de réceptionner et afficher les centaines de photos haute définition qui le composent.

Note: 4 étoiles sur 5

Stéphane Laurenceau/ms