Dans "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", la princesse prend enfin le pouvoir

Après 38 ans à incarner le rôle de la demoiselle en détresse, la princesse Zelda prend enfin son destin en main. Dans "Echoes of Wisdom" sorti le 26 septembre, nouvel opus de la série de jeux vidéo culte, c'est désormais elle qui doit sauver le chevalier Link et les habitants du royaume d'Hyrule.

Depuis la sortie du premier jeu en 1986, "The Legend of Zelda" est devenue l'une des franchises les plus emblématiques de Nintendo. Mais il aura fallu attendre presque quatre décennies pour que la princesse qui donne son nom à cette saga devienne enfin l'héroïne d'un épisode.

Sorti fin septembre, "Echoes of Wisdom" est le premier opus de la série de jeux vidéo à être réalisé par une femme, Tomomi Sano. Et ici, la dynamique est inversée puisque c'est au tour de Link, l'elfe qui tenait jusque-là le rôle principal de se faire capturer par les forces du mal, laissant à Zelda la charge de sauver le royaume d'Hyrule.

Une présentation plus accessible

Pour s'ouvrir au plus grand nombre, "Echoes of Wisdom" abandonne les vastes environnements 3D des deux derniers volets ("Breath of the Wild" et "Tears of the Kingdom") au profit d'une présentation plus accessible, en vue de dessus, rappelant les débuts de la série.

Le design des personnages, les couleurs et la bande-son restent fidèles à l'univers riche de la saga. Sur ce plan, Zelda coche toutes les cases d'une production Nintendo moderne. Là où ce nouvel épisode se distingue, c'est par l'importance donnée à la réflexion et à l'ingéniosité, plutôt qu'à la force brute.

Le pouvoir magique de l'écho

Pour lever la malédiction qui pèse sur son royaume, Zelda doit apprendre à maîtriser les éléments de son environnement. C'est là qu'intervient le pouvoir de l'écho, une magie qui permet d'assimiler différents objets pour les invoquer à sa guise. Certains sont d'ordre pratique, comme des caisses en bois, des lits, des tables et des trampolines pour atteindre les hauteurs ou franchir une crevasse.

Mais Zelda ne se limite pas à déplacer des meubles: elle peut aussi invoquer des rochers pour attaquer ses ennemis ou bien appeler des créatures qui combattront à ses côtés dans les situations plus délicates. Elle peut également se transformer temporairement en Link, pour faire siffler le tranchant de son épée, avant de reprendre sa forme royale.



Cependant, tous ces pouvoirs ne sont pas illimités et nécessitent des points de magie. La gestion de cette ressource devient alors un élément stratégique crucial pour progresser dans le jeu. Savoir où et comment utiliser les "échos" est essentiel pour résoudre les situations. Ici, toute l'action passe d'abord par un minimum de réflexion.

Un subtil équilibre entre puzzles et affrontements

Très vite, l'inventaire dépasse la centaine d'objets, ce qui peut sembler déroutant dans un premier temps. Mais une fois le concept assimilé, on comprend que le jeu encourage l'expérimentation jusqu'à trouver nos combinaisons préférées. Chaque situation peut être abordée de différentes manières, selon les objets ou créatures à disposition. Chacune et chacun y trouvera sa solution. Les différentes mécaniques sont introduites progressivement, suivant une logique d'apprentissage maîtrisée.

"Echoes of Wisdom" repose ensuite sur une recette bien rodée, en combinant son histoire à plusieurs dizaines de puzzles environnementaux, où la curiosité est toujours récompensée. Les développeurs ne laissent jamais rien au hasard, et dans un jeu Zelda, le hasard fait souvent très bien les choses.

Des imperfections techniques

Malheureusement, tout n'est pas parfait. L'âge de la Nintendo Switch se fait ressentir. La console peine à maintenir une fréquence d'images constantes et sans ralentissements. Il faudra passer par-dessus ces imperfections techniques pour profiter de l'expérience globale.

Bien sûr, on aurait préféré un jeu fluide du début à la fin, mais ça n'empêche en rien "Echoes of Wisdom" de parvenir à revisiter une série culte, tout en apportant son lot de nouveautés. Un joli tour de force pour une production qui s'ouvre enfin au public féminin.





Stéphane Laurenceau/aq