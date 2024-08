Le Festival de Locarno récompense la cinéaste Jane Campion pour l'ensemble de sa carrière

La cinéaste néo-zélandaise Jane Campion recevra le Pardo d'Onore Manor du Locarno Film Festival, le prix d’honneur de Locarno dédié aux grands noms du cinéma, dans la soirée du vendredi 16 août sur la Piazza Grande. La cinéaste de renommée internationale sera récompensée pour l'ensemble de sa carrière.

La 77e édition du Festival de Locarno récompense la cinéaste Jane Campion pour l'ensemble de sa carrière. [KEYSTONE - VIANNEY LE CAER]

Comme l'indique le Festival de Locarno, Jane Campion a marqué l'histoire du cinéma en devenant la première réalisatrice à recevoir la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1993 pour son film "The Piano", qui lui a également valu l'Oscar du meilleur scénario. Parmi ses autres oeuvres notables figurent notamment "Sweetie" (1989), "An Angel at My Table" (1990), "Portrait de femme" (1996), ou encore "Bright Star" (2009), ainsi que les deux saisons de la série à suspense "Top of the Lake" (2013 et 2017) qui a reçu huit nominations aux Emmy Awards, deux nominations aux Golden Globe Awards, ainsi que le prix de la Meilleure série télévisée dramatique de l'année aux Screen Producers Association Awards en 2013.

En 2021, la cinéaste a présenté "The Power of the Dog" en première mondiale au Festival international du Film de Venise, et remporté le Lion d'Argent de la Meilleure Réalisation. Par la suite, son long métrage a reçu plus de trente distinctions dans la catégorie Meilleur Film et plus de trente récompenses dans la catégorie Meilleure Réalisation.

Deux films de Jane Campion, sont projetés lors de la 77e édition du Festival de Locarno: "An Angel at My Table" ("Un ange à ma table", 1990) et "The Piano" ("La Leçon de piano", 1993), sélectionnés par la réalisatrice elle-même. Le public aura par ailleurs l'occasion de rencontrer Jane Campion samedi 17 août, lors d'une table ronde.

L'intégralité des films de cinéma de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion est à découvrir au Capitole de Lausanne (VD) de septembre à octobre 2024.