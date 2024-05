Le cinéma populaire français à l'honneur

Préquelle et spin-off au définitif "Mad Max: Fury Road" sorti en 2015, "Furiosa" se focalise, comme son titre l'indique, sur le personnage autrefois incarné par Charlize Theron. Anya Taylor-Joy hérite du rôle, même si le film passe près d'une heure à explorer la prime jeunesse de son héroïne.

Le récit débute au moment où Furiosa, encore enfant, est enlevée par une horde de motards à la solde du cruel Dementus (Chris Hemsworth). Après avoir tenté de la sauver, sa mère est tuée par le chef de guerre qui élève Furiosa en espérant qu'il lui révèle l'endroit exact de sa terre d'origine, paradis caché au milieu du désert. Plus tard, l'armée de Dementus découvre la Citadelle, dirigée par Immortan Joe et ses "Wars Boys", et les deux tyrans passent un accord pour éviter de s'entretuer.

Guidée par son obsession vengeresse, Furiosa grandit et travaille désormais pour Immortan Joe, conduisant, avec un routier mystérieux du nom de Jack, une citerne pour convoyer les marchandises entre quatre cités qui produisent respectivement l'eau, les vivres, le pétrole et les munitions.

S'achevant au moment précis où démarrait "Fury Road", "Furiosa" nous emporte une nouvelle fois dans le cyclone vertigineux d'un blockbuster d'action d'une générosité et d'une puissance cinématographique de plus en plus rares. Moins trépidant que son prédécesseur, qui se résumait pour ainsi dire à une course-poursuite sidérante de près de deux heures, ce nouveau volet puise sa singularité dans son caractère tentaculaire, déployant au fur et à mesure une mythologie ample et passionnante qui rejoint l'envergure légendaire d'un "Mad Max 2".

Si l'on retrouve la Citadelle et Immortan Joe déjà vus dans "Fury Road", "Furiosa" s'attache à explorer plus en profondeur la zone post-apocalyptique de la Désolation, s'amourache à raison du méchant XXL de son histoire, l'excessif Dementus, sorte de Ben-Hur tyrannique et belliqueux, développe une possible romance entre Furiosa et Jack, cousin éloigné de Max, au cœur d'un film qui pose une humanité invariablement poussée vers la guerre et impose une figure féminine qui trouve dans une vengeance inattendue un retour émouvant à son enfance.

On sort de ce "Furiosa" les rétines et les oreilles essorées, heureux d'avoir été témoin de cette nouvelle leçon de cinéma de George Miller.

Note: 4/5