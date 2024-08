Le 77e Festival de Locarno ouvre ses portes et met le cinéma suisse à l'honneur

Portée par la crème des humoristes et comédiens de Suisse romande, la série de la RTS "Espèce menacée" aborde en six épisodes l’effondrement du climat et des relations humaines d’une communauté de montagne, sur un ton tragicomique. Le réalisateur Bruno Deville et une partie du casting seront présents le 10 août prochain, lors de la projection. C’est la première fois qu’une série suisse est présentée au Festival du film de Locarno.

"Espèce menacée", une série de la RTS réalisée par Bruno Deville. [PLAYTIME - RITA PRODUCTIONS / RTS]

Au centre des six épisodes se trouvent Tiffany (Emilie Charriot) et Victor (Vincent Veillon), un couple au bord de la rupture. Tandis que Victor tente une reconversion en coach de vie pour hommes en quête d’une nouvelle forme de virilité moins toxique, l’amie de Tiffany, Solange (Sodadeth San), sur le point de se remarier, plante ses demoiselles d’honneur (Rébecca Balestra et Tiphanie Bovay-Klameth) en plein enterrement de vie de jeune fille. De l’autre côté, Victor et son frère Virgile (Vincent Kucholl) partent à la recherche d’un butin égaré en altitude, emmenant avec eux le "Cercle de la Marmotte" (Thomas Wiesel, Baptiste Gilliéron et Yoann Blanc). Sans oublier Alexandre Kominek et Marina Rollman en glaciologues et Yann Marguet et Rodrigo Peñalosa en idiots du village.

A l’issue de l’avant-première à Locarno, la série "Espèce menacée" sera proposée en primeur digitale sur Play Suisse pendant un mois, jusqu’au 10 septembre, avant la diffusion sur RTS 1 au premier trimestre 2025.