"Espèce menacée", première série suisse présentée au Festival du film de Locarno

Le tandem Guillaume Canet et Mélanie Laurent a ouvert le bal sur la Piazza Grande avec "Le déluge" du réalisateur italien Gianluca Jodice. Un film qui retrace les dernières semaines de la famille de Louis XVI (Guillaume Canet) et Marie-Antoinette (Mélanie Laurent), entre leur arrestation et leur exécution en 1793.

Tourné en Italie sur fond d'images de synthèses du Paris de l'époque, le film naît d'un hasard. Le réalisateur, en lisant un livre, décide de faire un film sur Louis XVI, dernier souverain de l'Ancien Régime, avant que ne s'ouvre l'époque contemporaine. "L'idée était de raconter la mort d'un homme qui représente la mort d'une époque", souligne Gianluca Jodice dans l'émission Vertigo du 7 août 2024.

"Le déluge" est chapitré en trois blocs: les dieux, les hommes et les morts. L'idée du réalisateur était aussi de ramener ces figures royales à un statut humain. "Nous voulions faire un film historique, mais surtout un film avec une vocation métaphysique en racontant la chute de l'homme et pas seulement de Louis XVI", précise Gianluca Jodice.

>> Ecouter Gianluca Jodice, Mélanie Laurent et Guillaume Canet dans Vertigo du 7 août 2024 : The Flood - Ascent Film Vertigo est en direct du 77e Festival de Locarno jusquʹau vendredi 16 août 2024 / Vertigo / 28 min. / mercredi à 17:06

Dévoiler les hommes derrière les dieux

Dans les rôles principaux: Guillaume Canet et Mélanie Laurent qui incarnent des Louis XVI et Marie-Antoinette d'une grande complexité et d'une manière encore jamais vue. "C'était passionnant. Même physiquement notre transformation était folle pour des acteurs: enlever petit à petit toutes les couches de la prestance, de la royauté, du pouvoir pour devenir une femme, une mère, et avoir peur pour la première fois", indique Mélanie Laurent dans l'émission Vertigo.

"J'ai été très attiré par ce personnage et par ce scénario. D'abord parce que c'était très bien écrit, et ensuite parce que j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas de cet homme. (...) Un homme presque autiste, très timide, qui passait son temps à réparer des serrures, des horloges et à fuir le plus possible la société. J'ai compris au fur et à mesure pourquoi son père avait dit: 'Après moi, le déluge'. Parce qu'il savait que son fils était incapable de gouverner un pays. C'est cela que j'ai trouvé passionnant", raconte Guillaume Canet.