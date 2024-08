Claude Barras remporte le Locarno Kids Award pour "Sauvages", son nouveau film d'animation

Sur la Piazza Grande jeudi, la réalisatrice helvético-péruvienne Klaudia Reynicke a proposé "Reinas", une chronique familiale qui se déroule pendant l'été 1992 à Lima. Entre monde rêvé et réalisme, cette histoire de famille intelligemment écrite s'inscrit dans un contexte historique difficile.

Au volant d'une voiture empruntée, Carlos (Gonzalo Molina) fait du hors-piste dans une dune de sable située à l'extérieur de Lima. Il se préoccupe uniquement de savoir si ses deux filles, sur la banquette arrière, passent un bon moment.

Il ne veut pas l'admettre, mais ce touche-à-tout, sans métier clair, ni emploi fixe, n'a pas grand-chose à leur offrir en termes de stabilité financière ou familiale. La seule contribution de Carlos, ce sont les souvenirs qui, espère-t-il, donneront une image positive de lui à ses filles, sur le point de quitter le Pérou pour les Etats-Unis avec leur mère, le laissant seul derrière elles.

C'est là que réside le nœud émotionnel du drame poignant et feutré de la réalisatrice helvético-péruvienne Klaudia Reynicke, "Reinas", qui signifie "reines" en espagnol et qui est la façon dont Carlos désigne ses filles. Situé en 1992, sur fond de troubles sociaux et d'effondrement économique au Pérou - alors que la monnaie nationale s'est fortement dévaluée et que l'organisation insurrectionnelle du Sentier lumineux continue de perpétrer des attentats - le film raconte comment deux parents séparés, dont aucun n'est mal intentionné, s'efforcent de faire des compromis pour assurer le bien-être de leurs enfants dans le chaos ambiant.

Un peu d'histoire personnelle

Le film suit en partie l'histoire de la réalisatrice: "Il y a un peu de moi, c'est-à-dire que ce n'est pas une biographie, ce n'est pas exactement mon histoire, mais les éléments qui m'ont permis de faire ce film, de le penser et de l'écrire, sont des choses que je connais. (...) J'étais intéressée à ce moment psychologique du départ, à comment cette famille, qui n'est plus une famille, gère ces moments à venir à travers différents regards et différents âges", explique Klaudia Reynicke dans l'émission Vertigo du 9 août.

"Reinas" a été projeté à Sundance, le festival américain de films indépendants, "le premier film de fiction suisse à avoir été en compétition dans ce festival", a relevé Klaudia Reynicke. A la Berlinale, il a remporté le "Grand Prix du jury international pour le meilleur film" dans la section Generation Kplus.

Le public pourra le découvrir dans les salles en Suisse romande dès le 4 septembre et un jour plus tard en Suisse alémanique et au Tessin.