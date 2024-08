"Alain Delon est devenu éternel", "le Guépard tire sa révérence"; l'adieu à un monstre sacré du cinéma  

A peine la nouvelle de la mort d'Alain Delon connue que les hommages ont commencé à tomber, notamment sur les réseaux sociaux. Non seulement en France, mais dans le monde entier, des personnalités de tous les domaines - des responsables politique au monde du cinéma -, disent adieu au dernier grand monstre du cinéma français.

Sur le réseau social X, le président français Emmanuel Macron a par exemple rendu hommage à un "monument français", saluant les "rôles légendaires" d'un acteur qui a "fait rêver le monde".

"Alain Delon n'est plus. On le croyait immortel d'avoir eu plusieurs vies, d'avoir joué tous les rôles", a réagi sur X la ministre démissionnaire de la Culture Rachida Dati. "Enfant du 7ème art, il laisse la France orpheline de sa plus belle incarnation à l'écran. Je perds par ailleurs un ami cher, qui a beaucoup compté pour moi et ma famille."

"Un géant nous a quittés", s'est émue la maire de Paris Anne Hidalgo. "Figure emblématique du cinéma français, il aura marqué les esprits et les coeurs, en France et dans le monde entier, et laisse derrière lui une carrière à la longévité exceptionnelle."

"Le plus beau visage du cinéma français"

"Le plus beau visage du cinéma français est parti rejoindre les étoiles. Avec son regard métallique et son sourire félin, il aura envoûté des générations entières de spectateurs", a écrit à l'AFP l'ancien ministre de la Culture Jack Lang. "Le Guépard ne rugira plus mais son visage botticellien, son sourire charmeur et ses yeux magnétiques continueront de nous hanter encore longtemps."

"Un lion en majesté, un acteur au regard d'acier, d'une beauté insolente, un samouraï inoubliable alliant la sobriété, le contrôle, une présence à la fois douce et carnassière, la lucidité, la carrière triomphante, les amours si belles. Un solitaire en trench et feutre mou servant Visconti, Melville, Losey, Zurlini... Il aura tout conçu avec et tout contrôlé sauf sa fin", a encore réagi auprès de l'AFP l'ancien président du Festival de Cannes Gilles Jacob.

Sur Instagram, Paul Belmondo, le fils de l'acteur Jean-Paul Belmondo, a posté une photo de son père aux côtés d'Alain Delon, accompagné d'un court message: "Alain , un jour vous m'avez dit que mon père vous manquait, aujourd'hui c'est vous qui allez nous manquer énormément".

"Le bal est fini. Tancredi s'en est allé danser avec les étoiles...", a réagi l'actrice italienne Claudia Cardinale, partenaire de Delon dans "Le Guépard".

Evoquant Tancrède, le personnage interprété par Alain Delon dans "Le Guépard", film culte de Luchino Visconti (1963), Claudia Cardinale a ajouté : "On me demande de mettre des mots... mais la tristesse est beaucoup trop intense. Je me joins à la douleur de ses enfants, de ses proches, de ses fans...".

"Per sempre tua (A toi pour toujours), Angelica", conclut Claudia Cardinale, en signant du nom de son propre personnage dans le film, qui reçut la Palme d'or au festival de Cannes.

La disparition d'Alain Delon "creuse un vide abyssal que rien, ni personne, ne pourra combler", a déclaré Brigitte Bardot.

"Il a représenté le meilleur du cinéma prestige de la France. Un ambassadeur de l'élégance, du talent, de la beauté", a écrit celle qui reste désormais comme la dernière légende vivante du 7e art français. "Je perds un ami, un alter ego, un complice".

"La France a perdu sa star", a déclaré la chanteuse et comédienne Amanda Lear. "Je parlais beaucoup d'art et de peinture avec lui. Il m'étonnait par sa connaissance des peintres du fauvisme et de la sculpture. J'avais aussi peint son portrait en empereur romain."

