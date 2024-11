"Shining" de Stanley Kubrick, une fiction qui inscrit l'horreur au rang d'art

On tourne beaucoup. Stanley Kubrick est connu pour ses prises nombreuses. Pour la scène de la bagarre dans l'escalier, il lui faut plus de trois semaines et huitante-sept prises. Shelley Duvall est au bord de la crise de nerf.

Pour mettre les comédiens et comédiennes dans l'ambiance, Stanley Kubrick fait voir à son équipe d'autres films: "Eraserhead", "Rosermary's Baby" et "L'exorciste".

Pour ce tournag, une nouveauté technique permet à Stanley Kubrick d’être au plus près de ses acteurs: une steady cam, une caméra placée sur un système de harnais et d'équilibrage qui permet à un opérateur-porteur de se déplacer avec la caméra montée sur son corps, mais tenue à distance devant lui par des amortisseurs et des suspenseurs conçus pour maintenir la stabilité de l'image quand on se déplace.

La caméra devient le prolongement articulé, souple, du corps de l'opérateur. L'opérateur peut alors courir ou marcher. "Shining" est tourné presque exclusivement en steady cam. C'est avec cet appareil que Kubrick et son chef-opérateur traquent le petit Danny s'éloignant sur son tricycle dans les couloirs de l'hôtel et c'est aussi avec cet appareil qu’ils filment le labyrinthe, motif vital de la folie et métaphore du temps, introduit dès la première visite de l’hôtel, et rappelé de manière insistante sur les moquettes sur lesquelles joue l’enfant.

"The Shining" de Stanley Kubrick en 1980. [Collection ChristopheL via AFP - WARNER BROS - HAWK FILM]

Quant au labyrinthe de feuillage, à l'extérieur de l'hôtel, il est entièrement construit en studio. La neige est fabriquée à partir de centaines de kilos de sel et de billes de polystyrène.