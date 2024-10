Michel Blanc, du rire au drame

Michel Blanc prend ensuite encore d'autres chemins, avec des rôles dramatiques comme celui du travesti Antoine dans "Tenue de soirée" (1986) de Bertrand Blier, ou de l'inquiétant "Monsieur Hire" (1989) de Patrice Leconte.

"Tenue de soirée" met en scène Antoine (Michel Blanc) et Monique (Miou-Miou), deux êtres en quête d'amour qui s'enfoncent dans la déchéance et la fausseté, entraînés par un troisième larron obsédé et amoral (Bob incarné par Gérard Depardieu) dans une série de cambriolages et d'embrouilles.

Michel Blanc se fond parfaitement dans l'univers de Blier, un cocktail explosif de provocations et de bizarreries où les bons mots et les situations aussi drôles que surréalistes abondent. Une comédie volontairement crue, choquante et transgressive permettant à Michel Blanc, qui s'y entiche de Gérard Depardieu et s'y travestit, d'ajouter une magnifique corde dramatique à son registre humoristique.

Ce rôle, couronné du prix d'interprétation masculine à Cannes, marque un tournant dans sa carrière.