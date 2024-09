"Mamma Mia!", un film romantique rythmé par les chansons cultes d'ABBA

Formé de deux couples suédois: Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus et Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad, tous passionnés de musique, le groupe ABBA (nom formé ave les initiales de ses membres), est fondé en novembre 1971. Leur victoire en 1974 au concours de l'Eurovision avec la chanson "Waterloo" lance leur carrière internationale.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Et si ABBA n’a pas la sympathie des critiques, des médias et de certains milieux - on leur reproche principalement de ne pas faire de chansons engagées, mais uniquement des hits légers - leur musique dansante, entraînante, gaie et complètement pop s'impose petit à petit partout.

Dès 1975, le groupe vogue sur le succès avec "Fernando", "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Knowing Me, Knowing You", "The Name of the Game", "Take a Chance on Me".

>> A voir, le documentaire "ABBA, les coulisses derrière la légende" (disponible sur Play RTS jusqu'au ... ) : Doc à la Une - Publié le 8 mai 2024

En 1977 sort le film de Lasse Hallström, "ABBA: The Movie" (traduit en français en "Vive ABBA"), tourné en Australie pendant une tournée. On y suit les déboires d’un journaliste radio qui doit faire une interview du groupe, mais n'arrive pas à le rencontrer. Le film, qui mélange la fiction et des images réelles de la tournée cartonne au cinéma et accompagne la sortie de l’album "ABBA: The Album".

Formidable film d’archives, "ABBA: The Movie" est projeté par la Cinémathèque suisse le mercredi 4 septembre à 20h30 au Capitole à Lausanne.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Björn et Agnetha divorcent en 1979, puis en février 1981, ce sont Anni-Frid et Benny qui se quittent à leur tour. Le plaisir de créer, de travailler et de chanter ensemble s’émousse. Le groupe se sépare en 1982.

>> A lire et à écouter, "ABBA, cinquante ans de succès pop" : ABBA, cinquante ans de succès pop