"Kill Bill", la sanglante vengeance d'une mariée selon Quentin Tarantino

L'idée de "Kill Bill" germe en 1994, lors du tournage de "Pulp Fiction". A cette période, Quentin Tarantino et Uma Thurman ont l'idée d'un film épique qui mêlerait western, film de samouraï et de kung-fu, avec une héroïne sans peur et sans reproche.

Mais au sortir de "Pulp Fiction" arrive "Jackie Brown" en 1997. Le temps passe et Uma Thurman n'entend plus parler de Quentin Tarantino. Le réalisateur américain n'a pourtant pas chômé. Il planche sur deux scénarios. Le premier deviendra un projet pharaonique, "Inglourious Basterds", une histoire de guerre dans une France sous occupation. Le second n'est pas très clair, mais le hasard fait bien les choses. En 2000, Uma Thurman et Quentin Tarantino se revoient lors d'une fête et reparlent du projet. Le réalisateur américain retrouve les huit pages de script qu'il avait déjà écrites et qui racontent l'histoire d'une femme en colère qui cherche à se venger.

Un an et demi plus tard, avec ses 202 pages, le scénario est devenu aussi volumineux qu'un annuaire. Quentin Tarantino veut faire un film d'action. En dix ans de carrière, il ne s'y est jamais frotté, or c'est la forme qu'il considère comme la plus pure du cinéma. Pour étoffer son scénario, le réalisateur américain regarde plusieurs films de kung-fu par jour, ainsi que des films de sabres japonais.