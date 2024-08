"Borsalino", Jean-Paul Belmondo et Alain Delon en caïds de la pègre marseillaise

Marseille, 1930. Roch Siffredi (Alain Delon), petit truand, sort de prison. Il est décidé à retrouver sa compagne, Lola. Mais pendant qu’il purgeait sa peine, celle-ci s’est entichée de François Capella (Jean-Paul Belmondo), un autre voyou.

Lorsque les deux hommes se rencontrent la première fois, c’est explosif. C’est à coups de poing qu’ils règlent la question Lola, avant de devenir amis. Ils s’associent pour mener des petites opérations pour des notables locaux. Après avoir éliminé la concurrence sur le marché du poisson, ils réalisent qu'ils peuvent en faire plus et décident de conquérir la ville ensemble.

Dénués de scrupules et imaginatifs, ils s'attaquent à l'un des deux parrains de Marseille nommé Poli, propriétaire d'un restaurant et responsable de l'approvisionnement de la ville en viande. Mais l’opération de sabotage des entrepôts de viande est un échec, Siffredi et Capella sont obligés d’aller prendre le frais à la campagne.

Lionel Vitrant, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo et Françoise Christophe dans "Borsalino". [Collection ChristopheL via AFP - ADEL PRODUCTION - MARIANNE PRODU]

C’est là, pendant qu’ils se font oublier, qu’ils recrutent des nouveaux membres pour leur bande, achètent des armes et préparent leur vengeance. De retour à Marseille, ils tuent Poli et gagnent leur place parmi les notables de Marseille. Mais ça ne leur suffit pas. D’intrigues en assassinats et coups de force, ils finissent par se hisser à la tête de la pègre marseillaise.

"Nous voulions faire un film de gangsters, explique Jacques Deray, mais dans une certaine tradition française, celle de Jacques Becker. C’est-à-dire un certain intimisme et un certain humour à l’intérieur d’une histoire violente. Le premier problème était donc de trouver le ton et le charme du film. Le second problème de scénario consistait à faire un film de deux heures sans intrigue construite et sans nœud dramatique. Nous voulions faire une chronique, un fleuve qui n’ait, à la limite, ni début, ni fin, et qui charrie des personnages secondaires, des anecdotes qui se croisent, qui s’entrecroisent".