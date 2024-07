Véritable institution des étés genevois, CinéTransat fête ses 15 ans

La soirée phare de CinéTransat, le fameux "choréoké", s'est tenue samedi soir à Genève. En 15 ans, la manifestation est devenue une véritable tradition sur la rive droite du Léman.

En été, à la tombée de la nuit, un écran géant prend place dans le parc de la Perle du Lac sur lequel des films sont projetés gratuitement à l'intention de la population genevoise, confortablement installée dans des transats.

La pelouse accueille les amoureux et amoureuses du grand écran, mais aussi de simples curieux venus passer une bonne soirée dans une ambiance festive. "Il y a eu pas mal de gens qui se sont rencontrés ici, il y a eu un mariage, des anniversaires, beaucoup de beaux moments", sourit Dan Acher, fondateur de CinéTransat, dans le 19h30.

Expérience collective

L'idée est d'offrir une expérience différente de celle d'une salle de cinéma. "Au cinéma, on n'a pas le droit de parler à son voisin. Là, au contraire, on va tous participer au film", explique-t-il. "En juillet 2009, on a lancé le film pour la première fois et il y avait 1000 personnes. On a entendu toute la foule rigoler ensemble, j'ai eu la chair de poule et je me suis dit que rien que pour ça, ça en valait la peine."

Samedi soir, c'est la désormais traditionnelle soirée Choréoké qui se tenait dans le parc. Dans ce karaoké de chorégraphies, le public est invité à imiter tant bien que mal une vidéo de danse projetée sur le grand écran. Un concept lancé en 2013 et qui a investi la Perle du Lac trois ans plus tard.

Un programme pour tout l'été

"Cela peuvent être des clips de musique mais ce sont souvent des extraits de films, ce qui se combine bien avec CinéTransat", explique le concepteur du projet Marc Bally. "Le but est vraiment de participer. Le public est censé regarder ce qu'il se passe et improviser plutôt que suivre les pas."

Si la programmation doit convenir à tous les goûts, Marc Bally concède une petite affinité pour le disco. "On retrouve John Travolta dans plusieurs rôles dans sa carrière", sourit-il. "J'essaie aussi des choses nouvelles, de faire découvrir différents types de danse."

CinéTransat prend fin mi-août, et 18 soirées de cinéma sont encore prévues au programme dans le cadre enchanteur de la Perle du Lac.

Camille Lanci/jop