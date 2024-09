Une vingtaine de films suisses d'animation présentés au festival Fantoche

Plus important festival de films d'animation de Suisse, Fantoche ouvre ses portes ce mardi à Baden (AG) et se tient jusqu'au dimanche 8 septembre. Une vingtaine de films helvétiques ont été sélectionnés, dont "Sauvages" du Valaisan Claude Barras qui fait l'ouverture de cette 22e édition.

Au total, le festival Fantoche va présenter 224 courts et longs métrages jusqu'à dimanche. Outre "Sauvages" du Valaisan Claude Barras ("Ma vie de Courgette") qui ouvrira mardi cette 22e édition, d'autres longs métrages sont au programme, dont "Invelle" (2023) du réalisateur italien Simone Massi, coproduit par la RSI. Le film, qui mêle les histoires, les souvenirs et les rêves de trois enfants de générations différentes, se compose de 40'000 images individuelles dessinées à la main. Il avait été projeté au cinéma à la Biennale de Venise dans la section "Horizons" l'année dernière.

Les spectateurs pourront également découvrir "Le voyage des ombres" ("Reise der Schatten", 2024) d'Yves Netzhammer, une réflexion sur l'être humain à l'ère numérique. Il a fait partie de la Sélection officielle 2024 - Contrechamp d'Annecy.

64 courts métrages en compétition

Cette année, les équipes de sélection de Fantoche ont choisi 64 courts métrages d'animation sur un total de 2'800 soumissions pour les programmer en compétition. Dans la compétition internationale, 25 films sont en lice pour cinq prix (Best Film, High Risk, New Talent, Best Visual et le prix du public) alors que dans la compétition consacrée uniquement aux films helvétiques, 18 métrages se disputent six prix (Best Swiss, High Swiss Risk, New Swiss Talent, Fantastic Swiss, le Swiss Youth Award et le prix du public).

Dans cette dernière, le réalisateur tessinois Marcel Barelli, installé à Genève depuis plusieurs années, présentera son dernier court métrage documentaire "Martha", qui raconte l'histoire d'un pigeon migrateur.

Quant à la compétition des films pour enfants, 21 courts métrages sont en course pour le prix d’un jury (Best Kids) et le prix du jeune public. De plus, 21 films supplémentaires seront projetés dans trois programmes non compétitifs.

La SF africaine

Les amateurs de cinéma d'animation, qui s'intéressent à la science-fiction africaine, pourront découvrir durant le festival les coulisses d'une série avec Tendayi Nyeke, qui a supervisé la production de "Kizazi Moto: Generation Fire" avec Disney+, primé par un Annie Award, un prix hollywoodien, destiné aux films d'animation. Tendayi Nyeke est également scénariste, réalisatrice et compositrice.

Dans une des sections de cette 22e édition, placée sous le slogan "All We Need Is Love", un titre des Beatles, le public pourra revoir deux longs métrages: une adaptation des mémoires de l'écrivain britannique J.R. Ackerley (1896-1967), "My Dog Tulip" (2009), sur la relation entre l'écrivain britannique et son chien, et le romantique "Whisper of My Heart" ("Si tu tends l'oreille", 1995) du studio japonais Ghibli, qui a reçu une Palme d'or d'honneur à Cannes cette année.

Le deuxième thème central du festival est consacré à l'Autriche, en collaboration avec les European Film Awards 2024 qui se tiendront pour la première fois en Suisse, à Lucerne, le 7 décembre. Le cinéma d'animation autrichien est depuis des années étroitement lié au cinéma expérimental et à la musique contemporaine.

