Un film "Game of Thrones" en cours de développement

John Snow, Arya Stark et les conspirateurs Lannister devraient débarquer sur grand écran, car un film tiré de la série à succès "Game of Thrones" en est aux premiers stades de développement, ont fait savoir des médias américains jeudi. Aucune vedette n'est encore identifiée pour ce projet.

Série emblématique de HBO, "Game of Thrones" est devenue un phénomène culturel mondial durant huit saisons, recueillant des audiences considérables entre 2011 et 2019, ainsi qu'un nombre record de 59 Emmy Awards.

Tirée de la saga de romans fantastiques "Le Trône de fer" de George R.R. Martin, la série et ses luttes médiévales ont déjà inspiré un spin-off, "House of the Dragon". D'autres adaptations pour le petit écran sont également en cours de préparation.

"Des discussions préliminaires"

Warner Bros avait jusqu'à présent refusé d'adapter la franchise pour le cinéma, même si le romancier et les scénaristes de la série ont déjà discuté de potentiels longs métrages autour de l'univers de Westeros.

Le studio semble toutefois avoir changé d'avis. Selon le Hollywood Reporter, il "développe discrètement au moins un film" lié à "Game of Thrones". D'après ce média spécialisé, les récents changements de direction au sein de la Warner pourraient avoir changé la donne.

Les récentes adaptations pour la télévision de franchises cinématographiques "The Batman", "Dune" et la prochaine série "Harry Potter" démontrent que le studio peut jouer sur les deux tableaux.

Selon Deadline, il n'y a eu que des "discussions préliminaires" autour d'un film "Game of Thrones". Aucune vedette n'est encore identifiée pour ce projet. Sollicité par l'afp, Warner Bros a répondu n'avoir "aucun commentaire à faire".

afp/boi