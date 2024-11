"Trois amies" d'Emmanuel Mouret, amours et désamours sur arrière-fond tragique

"Trois amies", douzième long métrage d'Emmanuel Mouret sorti le 6 novembre, voit les actrices Sara Forestier, Camille Cottin et India Hair confrontées à l'éternelle dialectique amoureuse de la vérité et du mensonge. Mais la chronique sentimentale du cinéaste français est teintée de drame cette fois.

Joan (India Hair) n'est plus amoureuse de Victor et souffre de se sentir malhonnête avec lui. Alice (Camille Cottin), sa meilleure amie, la rassure: elle-même n’éprouve aucune passion pour Eric et pourtant leur couple se porte à merveille! Elle ignore qu’il a une liaison avec Rebecca (Sara Forestier), leur amie commune. Quand Joan décide finalement de quitter Victor (Vincent Macaigne) et que celui-ci disparaît, la vie des trois amies et leurs histoires s’en trouvent bouleversées.

Comme toujours avec les films écrits et réalisés par Emmanuel Mouret, il est question dans "Trois amies" tant d'amour que de désamour, mais cette fois sur un fond dramatique. Après "Chronique d'une liaison passagère" et "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait", Emmanuel Mouret étoffe encore un peu son registre de la chronique sentimentale et du désir en entremêlant petits coups de foudre et gros malentendus, adultères et mensonges.

Des personnages qui se cassent la gueule et se relèvent

Douzième long métrage du cinéaste français, "Trois amies" est une nouvelle variation sur l'imprévisibilité de la vie, où les certitudes sont bousculées et où la tragédie trouve des contrepoints plus légers grâce à des personnages secondaires.

"Ce qui m'intéresse chez mes personnages, c'est qu'ils sont clivés par des souhaits contraires. Ce souhait d'être des gens bien, de respecter les règles sociales et de tenir ses engagements. Mais aussi le souhait d'être honnête avec soi-même, avec ce que l'on ressent, avec ses désirs", indique Emmanuel Mouret dans l'émission Vertigo du 7 novembre. Le cinéaste français n'aime rien tant que les personnages de ses films se cassent la gueule et se relèvent, se trompent et reprennent leur chemin, tâtonnent en permanence.

Ainsi de ces "Trois amies", trois héroïnes qui affrontent la dialectique amoureuse de la vérité et du mensonge chacune à leur façon et font comme elles peuvent, soit au mieux. Sans morale ni jugement, Emmanuel Mouret dépeint subtilement l'inconstance amoureuse en entrecroisant les destinées.

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: olhor