Studio13, plus grand espace de tournage de Suisse romande, a été inauguré à Sion

Espace entièrement dédié à l'image et au cinéma en Valais, Studio13 vient d'ouvrir ses portes à Sion après deux ans de travaux. Avec un plateau de 400 m2 et un autre de 100 m2, il détient la plus grande surface de tournage à la location en Suisse romande.

Accolé à la salle de concert du Port Franc à Sion, le Studio13 a été conçu par l'Association Valais Film, qui oeuvre depuis bientôt vingt ans pour le développement du cinéma en Valais. En 2021, l'association récupère le lieu, qui était à l'origine un théâtre. L'endroit accueillait la compagnie de danse Interface, contrainte de fermer en raison d'une enquête pénale à l'encontre de son fondateur accusé de harcèlement sexuel et moral envers sa troupe. Le nouveau lieu dédié à l'image et au cinéma est nommé Studio13, en référence aux treize districts du Vieux Pays. >> A lire aussi : Sous enquête, la compagnie de danse valaisanne Interface perd ses locaux La Confédération alloue au projet de studio 300'000 francs par le biais d'une bourse, somme à laquelle s'ajoutent des aides financières de la ville de Sion. Sans oublier l'apport indispensable des bénévoles de l’Association Valais Films, qui se sont chargé des revêtements muraux, des peintures, du sol et des éclairages. Inauguration du Studio13, le 15 novembre 2024. Un pôle lié à l'image Le lieu se compose de deux plateaux de 400 m² et 100 m², d'espaces techniques et d'une salle de projection d'une vingtaine de sièges. Il se destine à accueillir des projets de toute sorte, allant des courts et longs métrages de fiction aux films d'animation en passant par le documentaire, la publicité ou les shootings photo commerciaux. Les studios seront disponibles à la location dès janvier 2025. L'objectif est de créer "un pôle lié à l'image et à la création par l'image", indique dans l'émission Vertigo du 19 novembre Tristan Albrecht, membre du comité de l'association Valais Film et chargé du projet Studio13. Sa priorité? Faire venir des tournages en intérieur. Car le Valais attire habituellement les équipes de cinéma pour ses décors naturels comme ses montagnes. S'il pleut, le Studio13 offre alors la possibilité d'un repli vers un tournage à l'intérieur. "S'ils ne peuvent pas tourner à l'extérieur ou s'ils doivent créer un petit décor en intérieur, ils peuvent le construire ici et directement tourner sur place au lieu d'aller louer un appartement", poursuit Tristan Albrecht. >> A lire aussi : Le Valais devient le nouveau paradis des tournages cinématographiques Enfin, l'Association Valais Film souhaite également créer des synergies avec d'autres domaines artistiques, théâtre ou musique par exemple, afin de faire vivre ce nouveau lieu niché stratégiquement au coeur d'un quartier qui accueille plusieurs autres entreprises et structures culturelles. Sujet radio: Layla Shlonsky Adaptation web: mh