Sonia Kronlund relate dans un documentaire une gigantesque imposture amoureuse

Pendant cinq ans, l'autrice et femme de radio Sonia Kronlund a enquêté sur un homme menant plusieurs vies en parallèle. Une histoire inouïe et vraie qui a donné naissance à un livre et un documentaire intitulés "L'homme aux mille visages".

Tout commence par un coup de fil. Celui que Sonia Kronlund, productrice à France Culture de l'émission Les pieds sur terre, reçoit d'une amie d'une amie. Cette femme, Marianne (prénom fictif), lui raconte son histoire: elle a fait la connaissance d'un médecin brésilien, beau et attentionné. Elle vit une folle histoire d'amour avec lui, tombe enceinte, jusqu'au jour où elle découvre que tout en lui est faux.

L'homme s'appelle bien Alexandre, mais aussi Ricardo, Daniel ou Richard. Il est Argentin, parfois Portugais, ou encore Brésilien. Il est médecin, parfois ingénieur, photographe, ou encore policier. Il vit à Paris mais aussi à Cracovie, et surtout vit en couple avec au moins quatre femmes en même temps.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Une enquête au long cours

Cette histoire vraie et inouïe résonne fort chez Sonia Kronlund, qui a elle aussi vécu avec un usurpateur à Londres, un éditeur anglais qui était en réalité un Américain sans travail. L'histoire de Marianne devient d'abord un podcast des Pieds sur terre. Puis la journaliste se mue en enquêtrice. Avec l’aide des femmes qui ont aimé cet usurpateur et celle d'un détective privé, Sonia Kronlund part sur les traces de cet homme aux mille visages. Cette quête au long cours a été portée au cinéma dans un documentaire sorti le 1er juin en Suisse romande et adaptée dans un livre.

"Je voulais savoir qui était cet homme et comprendre pourquoi il mentait à ce point, explique Sonia Kronlund dans le 12h45 du 6 juin. Ce n'est pas uniquement pour arnaquer les femmes, il ment aussi lorsque ce n'est pas nécessaire". Au fil de son enquête, la réalisatrice formule une hypothèse qui lui semble proche de la vérité. "Cela ressemble à un joueur au casino. Il y a une addiction au mensonge et le même plaisir, le même goût du risque. Il joue vraiment avec le feu et je pense qu'il en tire un plaisir incroyable. C'est presque son érotisme", indique-t-elle dans l'émission Vertigo du 6 juin.

Brouiller les pistes

Pour protéger l'identité des femmes qui témoignent, la réalisatrice fait le choix de brouiller toutes les pistes. Dès le début du film, elle annonce que certaines femmes témoignent à visage découvert et que d'autres sont jouées par des actrices non professionnelles. Une seule est professionnelle, mais impossible de savoir qui.

Quant au menteur invétéré, son visage est masqué pendant une bonne partie du film. Dans une des scènes du documentaire, Sonia Kronlund rencontre une avocate qui lui conseille justement de ne pas montrer son visage. Et dans la seconde qui suit, la voilà qui remontre toutes les photos de cet homme en enlevant le cache, ce qui permet aux spectateurs et spectatrices de découvrir son véritable visage.

"C'était une décision difficile à prendre, mais je n'ai pas beaucoup hésité, indique la réalisatrice. Vous ne pouvez pas demander à ces femmes que j'ai côtoyées pendant cinq ou sept ans de raconter leur histoire, de surmonter la honte et la peur et à la fin, flouter cet homme. Ce n'était juste pas possible."

Propos recueillis par Julie Evard et Anne Laure Gannac

Adaptation web: Melissa Härtel