Séverine Barde explore l'âme enfantine avec son film documentaire "Grandir"

Durant quatre ans, de leur première rentrée scolaire à leur quatrième année, Séverine Barde a suivi des élèves d'une école du quartier multiculturel des Pâquis, à Genève. "Grandir", sorti le 6 novembre, éclaire cette mini-société dans laquelle les enfants développent leurs compétences sociales et académiques.

Cheffe opératrice et réalisatrice, Séverine Barde a signé en 2019 un premier long métrage documentaire sur la figure genevoise de la nuit Greta Gratos. Elle revient aujourd'hui avec "Grandir", un film tourné en immersion dans l’école De-Chateaubriand, aux Pâquis, un quartier très populaire et multiculturel de Genève.

Ce documentaire, co-produit par la RTS et filmé à hauteur d'enfant, s'immisce dans le quotidien d'élèves de leur première rentrée scolaire à leur quatrième année. Pendant ces quatre ans, les tout jeunes enfants découvrent la vie en collectivité, à composer avec différentes personnalités, à interagir et socialiser avec leurs pairs. Une étape de vie fondatrice pour les enfants, dont certains ne parlent pas le français à leur entrée à l'école.

Pas un film sur l'école

Selon Séverine Barde, son documentaire n'est pas un nouveau film sur l'école. "C'est avant tout un film sur comment l'on grandit et comment notre âme grandit, explique la réalisatrice dans le 12h30 du 4 novembre. L'école est un écrin parce que c'est un endroit où l'on peut (...) observer de manière condensée ce qui se passe entre ces petits êtres qui vont commencer à interagir".

En visionnant le film une fois terminé, l'enseignante des deux premières années enfantines, Nahed Ghezraoui, admet avoir été surprise par "énormément" de choses. "Il y a plein de situations vraiment extraordinaires qui se passent en aparté. En tant qu'enseignant, on se dit que l'on va tout contrôler et en fin de compte, on réalise que les choses se passent là où l'on ne voit rien". Ainsi, la caméra de Séverine Barde a capté par exemple des moments lors desquels les jeunes enfants évoquent entre eux le conflit israélo-palestinien.

Installé sur le temps long

"Je trouve intéressant de pouvoir voir les interactions entre les élèves, d'imaginer la classe comme une mini-société et de voir comment les enfants s'y intègrent et quels sont leurs atouts, leurs difficultés et les moyens qu'ils se donnent pour pouvoir vivre leur scolarité", relève Nahed Ghezraoui.

Tourné pendant quatre ans, à raison d'une petite vingtaine de jours par année, le film s'installe sur le temps long et permet d'observer à quel point les enfants changent et évoluent. "Cela nous ramène à nous-mêmes: on évolue à chaque instant tout au long de la vie et si l'on se souvient de la personne que l'on était il y a quatre ans, on remarque que l'on a aussi beaucoup changé. Ces enfants, pour moi, sont des miroirs de qui l'on est aujourd'hui", conclut Séverine Barde.

