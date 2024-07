Retour sur sept films de Claude Zidi, roi de l'humour potache qui fête ses 90 ans

Pierre Durois (Pierre Richard) est professeur dans un pensionnat. Sur son temps libre, il rédige les discours de son père, en pleine élection électorale, ou des articles pour son ami Patrick, un critique de spectacles. Un jour, ses élèves intervertissent le contenu de ses dossiers et Pierre se retrouve dans une série de situations cocasses et déconcertantes.

Pour "La moutarde me monte au nez", Claude Zidi associe Pierre Richard et Jane Birkin. Suite au succès du "Grand blond avec une chaussure noire" en 1972, l'acteur français est considéré comme l'une des plus grandes vedettes du cinéma français comique du moment. Pour ce film, Claude Zidi laisse le champ libre au jeu de Pierre Richard qui reprend une fois de plus son personnage maladroit et lunaire.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"La moutarde me monte au nez" fait 3,7 millions d’entrées et se place dixième au box-office de l'année après être resté cinq semaines à la première place. Pierre Richard, Jane Birkin et Claude Zidi se retrouveront un an plus tard pour le film "La course à l’échalote".