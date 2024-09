"Reinas" de Klaudia Reynicke, chronique familiale dans un Pérou chaotique

Présélectionné pour représenter la Suisse aux Oscars et co-produit par la RTS, "Reinas", sorti le 4 septembre, est le troisième long métrage de Klaudia Reynicke. Inspirée par sa propre histoire, la cinéaste raconte le départ d'une mère et de ses deux filles dans le Pérou politiquement chaotique des années 1990.

Lima, Pérou, 1992. Lucía, Aurora et leur mère Elena s'apprêtent à quitter un pays en plein chaos social et politique. Appréhendant les adieux aux proches et surtout à Carlos, leur père qui a pratiquement disparu de leur vie, l'exil annoncé engendre des sentiments contradictoires chez les trois femmes.

Entre espérance, peurs, frustrations et attente, Lucía, Aurora et Elena sont contraintes d'affronter tout ce que partir implique.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Film personnel

Après "Il Nido" (2016) inspiré de l'affaire Luca (un garçon de 7 ans retrouvé nu, blessé et inconscient dans la neige à Veysonnaz en Valais) et "Love me tender" (2019) qui dressait le portrait d'une jeune agoraphobe, "Reinas" est le troisième long métrage de Klaudia Reynicke.

Ayant elle-même grandi entre le Pérou, la Suisse et les Etats-Unis, la réalisatrice helvético-péruvienne confie qu'elle voulait faire un film plus personnel: "Pour moi, c'était un moyen de me reconnecter avec un pays que je ne connaissais plus. J'ai beau avoir quitté le Pérou à l'âge de 10 ans, j'ai continué à dire toute ma vie: 'je suis péruvienne'. J'avais vraiment besoin de retourner dans le pays de mon enfance", affirme-t-elle dans l'émission Vertigo du 3 septembre.

Un tournage rempli de défis

Sauf que le Pérou de 2024 ne ressemble plus au Pérou des années 1990. Commence alors un véritable travail pour la réalisatrice et son équipe. Il faut trouver les quartiers de Lima qui n'ont pas trop changé en trente ans, tout en repérant des logements de personnes âgées, susceptibles de recéler des meubles et des décorations plus anciennes.

>> A voir, l'interview de Klaudia Reynicke dans le 12h45 : Rendez-vous Culture : Julie Evard reçoit la réalisatrice helvético-péruvienne Klaudia Reynicke / 12h45 / 7 min. / mardi à 12:45

Dans la rue aussi, les choses s'avèrent très compliquées, détaille Klaudia Reynicke: "Comme il n'y a pas vraiment d'industrie cinématographique au Pérou, la police ne connaît pas le principe des permis de tourner. Du coup, dans la rue, les gens continuaient de passer, malgré le tournage. Pour ma monteuse, ça a été horrible", confie Klaudia Reynicke.

Si les rôles du père et de la mère ont été confiés à des acteurs professionnels (Jimena Lindo et Gonzalo Molina), les interprètes des deux filles ont été plus difficiles à trouver. Lucía (Abril Gjurinovic) a été repérée lors d'un casting sauvage dans un centre commercial. Quant au rôle de la grande, Aurora, c'est finalement Luana Vega, la fille du co-producteur Daniel Vega, qui convainc Klaudia Reynicke qu'elle est la jeune fille qui lui faut.

Tous ces défis apportent une tonalité bien particulière à "Reinas". Oscillant entre la mélancolie et la joie, ce film raconte surtout l'histoire d'une famille qui n'en est plus une, dans un contexte particulier, mais qui pourrait être universel.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Sarah Clément