Quatre lieux en Suisse qui ont servi de décors au 7e art

En 1964, dans le canton d'Uri, la vallée d'Ursenen et une partie du col de la Furka servent de décors au mythique épisode de James Bond "Goldfinger". Les lacets du col sont le théâtre d'une tentative d'assassinat puis d'une course-poursuite entre l'agent secret, interprété alors par Sean Connery, et la "James Bond girl" incarnée par Shirley Eaton.

Au détour d'un virage, le méchant Goldfinger s'arrête pour acheter des fruits et des fleurs à un groupe d'enfants. Parmi eux, le jeune figurant Erich Nager, que la RTS a retrouvé 60 ans plus tard. "La scène avec les deux voitures, quand James Bond dépasse la James Bond girl, a été tournée 4-5 fois. Et nous on était là et on regardait", se remémore-t-il.

L'inquiétant Goldfinger rencontre la population suisse dans la vallée d'Urseren, au pied du col de la Furka.

L'équipe du film logeait à Andermatt dans une ambiance festive et familiale. Et si Sean Connery n'était alors pas une star, il reste encore aujourd'hui quelques traces de son passage, empreinte indélébile laissée dans la région par une figure mythique du cinéma.