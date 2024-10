"Quand vient l'automne", une décharge émotionnelle illuminée par Hélène Vincent

Dans "Quand vient l'automne" sorti le 2 octobre, François Ozon s'attache à une grand-mère qui se bat contre les rancœurs de sa fille pour continuer à voir son petit-fils. Un drame teinté de thriller, d'une émotion puissante, illuminé par la présence de Josiane Balasko et, surtout, d'Hélène Vincent.

Il y a des films qui vous cueillent sans crier gare, vous attrapent par surprise et vous laissent dans un état un peu second, secoué par une émotion inattendue. "Quand vient l'automne" ne nous avait pas préparé à une telle charge émotionnelle, porté qui plus est par Hélène Vincent, une comédienne habituée aux seconds rôles ("Bernie", "La vie est un long fleuve tranquille", "Quelques heures de printemps"). Et dont c'est ici, et c'est presque sidérant de le constater, le premier personnage principal en dépit d'une carrière de plus de cinquante années et à peu près autant de films tournés.

Une aura d'ambiguïté

Hélène Vincent donc, 81 ans, nous avait bien accoutumé à la richesse et la subtilité de son répertoire. Elle dépasse les attentes en incarnant Michelle, une grand-mère au passé trouble qui vit paisiblement, retirée dans sa maison en Bourgogne, et passe son temps avec sa meilleure amie Marie-Claude (Josiane Balasko), avec qui elle aime aller aux champignons.

Son grand bonheur reste de s'occuper de son petit-fils, Lucas, que sa fille Valérie (Ludivine Sagnier), très froide et distante avec elle, lui dépose pour les vacances de la Toussaint. Mais un accident culinaire, impliquant des champignons vénéneux, envoie Valérie à l'hôpital. La fille accuse sa mère de l'avoir sciemment empoisonnée et empêche désormais Michelle de revoir Lucas. A partir de là, un engrenage tragique s'enclenche.

Accident ou acte volontaire? "Quand vient l'automne" ne cessera d'envelopper son héroïne dans une aura d'ambiguïté qui soulève des questions troubles et profondes sur les liens unissant les parents à leurs enfants. Liens que François Ozon va pousser vers une forme de réconciliation bouleversante en inoculant dans cette histoire certes rocambolesque, mais nonobstant réaliste, une dose homéopathique de fantastique.

Une douceur inattendue

Délesté du sarcasme ou du second degré qui imprègnent parfois ses films, le cinéaste trouve ici une tonalité idéale, où la douceur apparente gambade main dans la main avec la mort. Et regarde avec une générosité, une empathie et un amour communicatif son héroïne, fausse mamie gâteau dont le passé délicat la révèle comme une battante discrète, une guerrière aux victoires inconnues, une femme qui a traversé bien des tempêtes pour trouver, dans un peu de campagne et l'amour d'un petit-fils, la possibilité d'être libre.

S'il flirte avec le cinéma de Claude Chabrol, ou les romans de Simenon, dans sa manière d'explorer les zones d'ombre qui façonnent notre humanité, "Quand vient l'automne" touche d'autant plus qu'il met en lumière, hors des clichés, la transmission essentielle entre générations. Et parvient, avec une pudeur merveilleuse, à nous nouer la gorge devant l'image belle et sereine d'une femme allongée dans la nature.

