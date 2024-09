Pour sa 6e édition, le Tourne-Films Festival s'intéresse aux vrais et faux documentaires

Le Tourne-Films Festival, qui célèbre les liens entre cinéma et musique, ouvre ses portes ce mercredi à Lausanne. Jusqu'au dimanche 8 septembre, projections de films, concerts ou encore conférences sont au programme de cette sixième édition qui propose un focus sur les vrais et faux documentaires.

C'est dans la salle mythique du cinéma Capitole, fraîchement restaurée, qu'est donné ce mercredi le coup d'envoi du Tourne-Films Festival Lausanne (TFFL) avec la projection en 35mm de "ABBA: The Movie". Un film qui illustre parfaitement la thématique de la sixième édition de la manifestation lausannoise, dédiée cette année aux vrais et faux documentaires musicaux, comprendre ceux qui empruntent toute la grammaire des vrais tout en construisant un récit fictionnel.

Sorti en 1977, le long métrage de Lasse Hallström "ABBA: The Movie" suit une vraie tournée du groupe suédois, tout en mettant en scène un journaliste fictif qui tente, sans jamais y parvenir, d'interviewer les membres du groupe.

Une répétition qui dégénère

Les faux documentaires musicaux programmés au TFFL promettent de plonger les spectateurs et spectatrices, entre autres, dans les pérégrinations désopilantes d’un groupe de métal entièrement fictif ("This Is Spinal Tap"), au coeur de la crise existentielle d’un chanteur de variété sur le déclin ("Guy") ou encore au milieu de la mise en scène d’une répétition orchestrale tournant à la catastrophe ("Prova d’orchestra").

"C'est notre ADN d'avoir comme contexte ces deux arts majeurs que sont le cinéma et la musique et de créer des ponts, de les faire dialoguer", indique Vincent Bossel, co-directeur du Tourne-Films Festival, dans le 12h30 du 2 septembre.

Son propre coup de coeur? Une sélection de cinq courts métrages issus d'un film collectif réalisé par des cinéastes vivant dans la bande de Gaza. "Ce sont des films qui ont été réalisés ces derniers mois dans un contexte extrêmement difficile pour la création cinématographique. Nous sommes très fiers de pouvoir mettre en en lumière les talents du cinéma palestinien qui, eux aussi, jouent avec les codes du documentaire, jouent avec la musique et le son pour raconter, témoigner et transformer leur quotidien", souligne Vincent Bossel.

Un programme pour le jeune public

Pour la jeunesse, le Tourne-Films Festival propose une offre de médiation culturelle en partenariat avec le festival lausannois et pulliéran Cinéma jeune public. Un programme de courts métrages est destiné aux petits, tandis que les plus âgés peuvent s'essayer à la création d'un podcast autour des thématiques du cinéma, de la musique et de l'été. Le festival propose également des projections scolaires, pour inciter les enfants à forger leur goût du cinéma.

Enfin, la manifestation donne une place aux formations musicales de la région en proposant tous les jours un concert en plein air, dans le parc de Mon Repos, en préambule au film de la soirée. Un karaoké et un blind test complètent ce copieux programme.

Propos recueillis par Guillaume Rey

Adaptation web: mh