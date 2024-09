Pedro Almodovar, Nicole Kidman et Vincent Lindon récompensés à la Mostra de Venise

Le festival de cinéma de la Mostra de Venise a livré son palmarès pour 2024, décernant son Lion d'or au réalisateur espagnol Pedro Almodovar pour son film "La Chambre d'à côté". Nicole Kidman est sacrée meilleure actrice pour son rôle dans "Babygirl", et Vincent Lindon remporte le prix du meilleur acteur pour "Jouer avec le feu".

La Mostra de Venise a décerné samedi son Lion d'or à l'Espagnol Pedro Almodovar, lui offrant à 74 ans l'un des prix les plus prestigieux de son immense carrière pour son premier film américain.

"C'est mon premier film en anglais, mais l'esprit est espagnol", a commenté l'ancien enfant terrible de la Movida en recevant son prix. Film à la tonalité crépusculaire, "La chambre d'à côté" relate l'histoire d'Ingrid, autrice de romans angoissée par la fin de l'existence, et Martha, son amie de jeunesse, ancienne reporter de guerre, qui, atteinte d'un cancer, décide de mettre fin à ses jours.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Nicole Kidman primée, mais absente

La star australo-américaine Nicole Kidman a remporté le prix de la meilleure actrice au 81e festival de Venise samedi, en renversant son image glamour dans "Babygirl", un thriller érotique nouvelle génération.

En son absence, un message de l'actrice de 57 ans a été lu sur scène par la réalisatrice néerlandaise du film, Halina Reijn: "J'ai appris peu après mon arrivée à Venise la mort de ma mère Janelle Kidman. Je suis sous le choc et je dois être avec ma famille. Ce prix est pour elle".

"Elle m'a formée, elle m'a guidée et elle m'a faite. Je suis plus que reconnaissante d'avoir l'occasion de prononcer son nom devant vous tous à travers Halina", a-t-elle poursuivi. "La collision entre la vie et l'art est bouleversante, mon coeur est brisé."

Le Français Vincent Lindon meilleur acteur

Le Français Vincent Lindon a, lui, remporté le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans "Jouer avec le feu".

L'acteur français Vincent Lindon a reçu la Coupe Volpi du meilleur acteur pour "Jouer avec le feu". [AFP - ALBERTO PIZZOLI]

Il y incarne un père confronté à la dérive de l'un de ses fils vers l'extrême droite violente. "Je suis extrêmement ému (...) Merci à tout le jury!" a déclaré l'acteur de 65 ans, visage incontournable du 7e art français. "Je voudrais remercier Muriel et Delphine Coulin", les réalisatrices, a-t-il ajouté.

"L'amour du père pour ses fils, l'amour des fils pour leur père, comment on vit avec cette idée qu'on a mis au monde un enfant qui, à un moment, s'affranchit (...) c'est le sujet qui m'a le plus passionné" dans ce long-métrage, a expliqué l'acteur français sur le Lido.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"Evidemment, c'est intéressant de faire un film où il y a une trame sociale, un sujet sociétal qui prend une importance folle aujourd'hui. Et si on peut participer d'une manière ou d'une autre à l'éveil ou, en tout cas, au questionnement des gens, c'est très intéressant pour un acteur."

jfe avec les agences