Pauline Jeanbourquin signe "Feu Feu Feu", documentaire sur les sorcières modernes

Pour son premier long métrage sorti le 13 novembre, la Jurassienne Pauline Jeanbourquin a suivi une adolescente de 17 ans dotée du don de couper le feu. Documentaire aux airs de fiction co-produit par la RTS, "Feu Feu Feu" aborde le thème des sorcières modernes et esquisse le portrait d'une jeunesse désemparée.

Fraîchement diplômée, Juliette, dix-sept ans, s'apprête à partir en camp scout au bord de la mer. Ayant hérité du don de soigner les brûlures de sa grand-mère, la jeune femme se définit comme une sorcière moderne et le communique régulièrement à ses 40'000 abonnés sur TikTok et Instagram.

Entre baignades et soirées sur la plage, la jeune femme guérit les coups de soleil de ses amis, demande de l'aide à l'univers pour être admise dans une école de sages-femmes, et tire les cartes pour comprendre le chemin qu'elle doit prendre dans sa vie.

Tradition jurassienne versus réseaux sociaux

Née à Delémont il y a 29 ans, Pauline Jeanbourquin a obtenu son bachelor en cinéma à l'ECAL il y a sept ans. En 2018, son film de diplôme "Crépuscule" a reçu le prix du meilleur court métrage suisse au Neuchâtel International Fantastique Film Festival (NIFFF). Quant à son premier long métrage, "Feu Feu Feu", il a fait sensation à Visions du Réel en avril dernier.

Interrogée dans le 12h45 du 12 novembre, la cinéaste jurassienne confie que l'idée de suivre une jeune personne dotée du "secret" lui trottait dans la tête depuis un certain temps: "Je suis tombée sur Juliette (ndlr: l'héroïne du film) totalement par hasard sur TikTok. Sur son compte, elle parlait du fait qu'elle avait le don du secret, hérité de sa grand-mère. J'ai été très vite intrigué par elle, par son visage, par sa manière de parler du secret autant ouvertement".

>> A voir, l'interview de Pauline Jeanbourquin dans le 12h45 : Rendez-vous culture : Julie Evard reçoit la cinéaste jurassienne Pauline Jeanbourquin / 12h45 / 7 min. / mardi à 12:45

Et Pauline Jeanbourquin de préciser: "Je suis jurassienne et dans le Jura, c'est une tradition qui est hyper ancrée. Encore maintenant, je me brûle assez souvent, j'ai des entorses, donc mon premier réflexe, c'est d'appeler le secret et ça fonctionne chez moi".

Un documentaire aux allures de fiction

"Feu Feu Feu" raconte la transmission du "secret" via une jeune fille moderne et connectée. Outre son portrait, Pauline Jeanbourquin voulait aussi aborder les préoccupations d'une génération en quête de sens et face à de nombreux défis. Avec sa caméra et son équipe, la réalisatrice a filmé Juliette et ses six amis, le temps d'un été, avec l'objectif de s'immerger au plus près.

Scène tirée du film "Feu Feu Feu" de Pauline Jeanbourquin. [Outside the Box]

Pauline Jeanbourquin a pris le temps de tourner et n'a pas hésité à donner des orientations: "Je propose toujours un point de départ et après je les laisse discuter naturellement. Quand je sens que la conversation dévie sur quelque chose qui est moins dans le sujet, je relance une petite question de temps en temps. Mais voilà, à la fin c'est vraiment instantané et authentique".



Pour créer ce documentaire aux allures de fiction, Pauline Jeanbourquin s'est entourée d'amis, également ex-étudiants à l'ECAL: Augustin Losserand et Yatoni Roy Cantu. Responsables des images et de la musique, ils apportent une esthétique et une profondeur à ce premier long métrage prometteur.

Propos recueillis par Julie Evard

Adaptation web: Sarah Clément