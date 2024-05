"Pas de vagues", beau film en forme de catharsis personnelle de Teddy Lussi-Modeste

Après "Jimmy Rivière" (2011) et "Le prix du succès" (2017), le réalisateur français Teddy Lussi-Modeste dévoile son troisième long métrage intitulé "Pas de vagues" sorti le 15 mai. L'histoire d'un professeur de français accusé à tort de harcèlement par une collégienne inspiré de son vécu.

"Pas de vagues" raconte l'histoire de Julien (François Civil), jeune professeur de français idéaliste au collège, et de Leslie (Toscane Duquesne), une jeune femme introvertie qui l'accuse de vouloir la séduire. Ces deux personnages se trouvent pris dans deux engrenages différents, deux tragédies dont la parole ne suffit pas à les libérer. Avec ce film, le réalisateur français Teddy Lussi-Modeste montre comment une rumeur devient une suspicion, et comment une suspicion devient une accusation.

Le point de départ de ce film est un événement vécu par le réalisateur lui-même. Teddy Lussi-Modeste est aussi professeur, un métier qu'il n'a pas abandonné malgré sa casquette de cinéaste. "C'est une épreuve qui m'est arrivée il y a quelques années. Un jour, la CPE (ndlr: conseillère principale d'éducation) me convoque pour me dire qu'une élève pensait que j'essayais de la séduire. Là, je tombe des nues, et en même temps, j'ai aussi le pressentiment que quelque chose de terrible va arriver", raconte Teddy Lussi-Modeste dans l'émission Vertigo du 14 mai.

Une étape de la catharsis

A partir de cet événement vécu, le réalisateur et la scénariste et réalisatrice Audrey Diwan entament un gros travail d'écriture visant à se détacher de ce qu'il a traversé pour parvenir au scénario de "Pas de vagues" et raconter l'histoire d'un professeur lâché par une institution débordée.

Ça a été libérateur de pouvoir raconter cette histoire, ça a été une des étapes de la catharsis. Teddy Lussi-Modeste, réalisateur

"Avec Audrey [Diwan], on était en train d'écrire un autre film, mais je n'arrivais pas du tout à penser à autre chose qu'à ce qui m'arrivait", explique Teddy Lussi-Modeste. Après une discussion avec leur agent, ils décident de faire un film sur cet événement. "Ça a été libérateur de pouvoir raconter cette histoire, ça a été une des étapes de la catharsis. La première étape était de retourner donner cours, ne pas abandonner et l'autre étape était d'écrire ce film, prendre de la distance et mesurer tout ce qui était arrivé, mesurer aussi ma responsabilité dans l'épreuve que j'avais traversée", indique-t-il.

>> Ecouter l'interview de Teddy Lussi-Modeste dans Vertigo : AFP - ANDER GILLENEA L'invité: Teddy Lussi-Modeste, "Pas de vagues" / Vertigo / 21 min. / le 14 mai 2024

Une tragédie contemporaine

Avec "Pas de vagues", Teddy Lussi-Modeste signe une tragédie contemporaine. Un film magnifique, selon les critiques cinéma de la RTS, très différent des "Risques du métier" d'André Cayatte (1967) ou de "La chasse" (2012) de Thomas Vinterberg, grâce à des personnages complexes et au fait qu'il n'existe aucune ambiguïté quant au fait que la rumeur est infondée. "Leslie ne ment pas. Elle dit sa vérité, elle a vraiment cru que le professeur voulait la séduire. (...) C'était important pour moi d'avoir des personnages nuancés et complexes", souligne le réalisateur.

Si "Pas de vagues" est le titre du film de Teddy Lussi-Modeste, c'est aussi le nom d'un mouvement de libération de la parole des professeurs né en 2018, #PasDeVague. Un mouvement qui fait suite à des images relayées par les médias et les réseaux sociaux d'une professeure, à Créteil, tenue en joue par un élève avec une arme avérée factice. "A partir de ce moment-là, des professeurs s'emparent du hashtag et décrivent les violences subies dans leur travail et le silence de leur hiérarchie", raconte le réalisateur. Tout comme le hashtag, le film de Teddy Lussi-Modeste s'emploie à libérer la parole et libérer l'écoute.

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: Lara Donnet