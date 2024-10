Nicolas Vanier signe "C'est le monde à l'envers", comédie écologique optimiste

Le nouveau film du réalisateur Nicolas Vanier "C'est le monde à l'envers", sorti le 16 octobre, aborde les enjeux climatiques avec humour et optimisme. Cette fiction raconte l’histoire d’un trader parisien, joué par Michaël Youn, propulsé à la campagne où il découvre une autre façon de vivre.

Dans "C’est le monde à l’envers", Stanislas, un trader parisien, perd tout. Ce citadin qui déteste la campagne est contraint de se réfugier avec sa famille dans une exploitation agricole qu'il avait acquise à des fins spéculatives. Dès son arrivée, il se heurte à Patrick et sa famille, les agriculteurs qui exploitent les lieux. Les deux familles seront contraintes de cohabiter pour survivre et se construire un avenir commun.

Un message d’espoir et d’action collective

Pour Nicolas Vanier, il était crucial de montrer que des solutions existent face au dérèglement climatique, sans tomber dans un discours moralisateur. "Je suis très en colère contre ces écolos qui ne nous parlent que de restrictions, de punitions, d'interdictions, explique le réalisateur dans l'émission Vertigo du 18 octobre. Il faut au contraire parler du plaisir qu’il y a à mettre en place des solutions qui existent. Ce n’est pas une question de capacité mais de volonté."

Un tournage écoresponsable

Le réalisateur français, par ailleurs écrivain et aventurier, s’est appuyé sur sa propre expérience pour illustrer son propos. Sur le tournage de son film, aucune énergie fossile n’a été utilisée. "On nous disait que ce serait impossible, mais au contraire, cela a apporté du bonheur dans l’équipe", raconte-t-il.

Le film met également en lumière les difficultés du monde agricole. "Un trader qui gagnait parfois un million d’euros par jour, à faire des allers-retours sur le marché du blé, se retrouve ici face à un paysan qui travaille douze heures par jour, sept jours sur sept, et qui gagne à la fin du mois 800 euros", souligne le réalisateur. Pour Nicolas Vanier, il est urgent de revaloriser le métier de paysan et de revenir à des pratiques plus respectueuses de l’environnement: "L’exploitant agricole aujourd’hui doit redevenir paysan".

Avec "C’est le monde à l’envers", Nicolas Vanier espère sensibiliser le public aux enjeux écologiques de façon positive, en montrant qu’un autre mode de vie est possible. Un changement envisageable pour le cinéaste qui souligne l’importance de l’action collective pour y parvenir.

Propos recueillis par Rafael Wolf

Adaptation web: Sébastien Foggiato