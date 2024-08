Maja Hoffmann: "Tous les festivals devraient se remettre en question"

La Bâloise Maja Hoffmann participe à son premier Festival du film de Locarno en tant que présidente de la manifestation. La mécène bâloise a succédé au Tessinois Marco Solari, en place durant plus de vingt ans, et se déclare prête à insuffler quelques changements.

L'édition 2024 du Festival de Locarno est sa première dans ses nouveaux habits de présidente. La Bâloise Maja Hoffmann est également la première femme à occuper cette fonction, prenant la relève de Marco Solari, qui a dirigé l'événement de 2000 à 2023. Héritière du géant pharmaceutique bâlois Roche, cette femme discrète possède une fortune estimée à sept milliards de dollars, selon Forbes.

Depuis son entrée en fonction, Maja Hoffmann a pu observer le travail effectué par l'équipe du festival. "On est déjà très loin, à Locarno. (...) Les dix jours du festival ne représentent que le sommet de l'iceberg. Dessous, il y a toutes les ramifications et le travail qui se fait à l'année, de défrichage, de recherche de la qualité", explique-t-elle dans l'émission Vertigo du 8 août.

Relever le défi

Maja Hoffmann a hésité à accepter ce poste. "J'ai d'abord dit non, parce que j'ai beaucoup de travail et je me voyais mal faire cela en plus. Et je ne peux pas être à Locarno tout le temps", indique-t-elle jeudi dans le 19h30 de la RTS. Toutefois, avec une équipe fonctionnelle en place, elle a décidé de relever le défi, envisageant une internationalisation du festival tout en le gardant profondément ancré dans ses racines locales.

>> Voir l'interview de Maja Hoffmann dans le 19h30 : Maja Hoffmann fait souffler un vent nouveau sur le Festival de Locarno / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

"Le festival ne doit pas perdre la Piazza Grande, la recherche de nouveaux talents et l'éducation des jeunes. Cet automne, nous allons réfléchir à l'avenir de l'industrie du cinéma et où elle se dirigera dans une dizaine d'années. Tous les festivals devraient se remettre en question", affirme-t-elle.

Etudier un changement de dates

Maja Hoffmann souhaite également examiner certains aspects du festival, y compris la possibilité de changer les dates: "Je me suis rendu compte que l'on me parle souvent des dates du festival. Il est donc nécessaire de réfléchir à cette question et de formuler une proposition."

La mécène n'est pas une novice dans l'univers du cinéma, ayant étudié le septième art à New York et produit plusieurs documentaires. Elle a créé la Fondation LUMA basée à Arles dans un bâtiment signé par l'architecte Frank Gehry, qui est active à Zurich, Arles, Gstaad, Londres et sur l'île privée de Moustique.

"J'ai toujours aimé le cinéma, par contre, présidente, je ne sais pas trop encore ce que cela veut dire. Ce qui est important, c'est l'engagement sur la durée. Cet engagement nous permettra d'avancer et peut-être même de transformer le festival, de façon à ce qu'il soit adapté au temps d'aujourd'hui", indique-t-elle.

Influence artistique

Malgré ses multiples engagements, elle admet avoir manqué de temps ces dernières années pour voir des films ou lire, confiant même qu'en ce moment, elle aspire simplement à "aller dormir".

Son influence se fait déjà sentir au sein du festival. Elle a joué un rôle clé dans la conception de l'affiche de cette édition, marquée par une photographie du léopard emblématique du festival réalisée par Annie Leibovitz, photographe de renom et amie de Maja Hoffmann.

Le directeur artistique du festival Giona A. Nazzaro a salué la contribution de la mécène, soulignant l'impact de ses réseaux et de ses idées sur la sélection des films et les contacts facilités pour les attirer à Locarno.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert, Rafael Wolf et Julie Evard

