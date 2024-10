Lilith Grasmug en séjour linguistique en Allemagne dans "Langue étrangère"

La jeune actrice française Lilith Grasmug est à l'affiche de "Langue étrangère" de Claire Burger, sorti le 9 octobre. Elle y incarne Fanny, étudiante en séjour linguistique prête à tout pour plaire à Lena, sa correspondante allemande.

Au fil des ans, l'actrice française Lilith Grasmug s'est fait une place sur les plateaux de tournage tout en validant un solide bagage théorique. Fille d'un architecte autrichien et d'une enseignante néerlandaise, la jeune fille est née à Paris en l'an 2000. Elle a intégré pendant un temps l'ECAL en section cinéma et a défendu cet été son mémoire sur l'espace domestique et l'architecture du couple dans le cinéma américain contemporain.

Aujourd'hui, sa vie est tournée vers le cinéma. Elle a tenu le rôle principal de "Foudre" de Carmen Jaquier, dans lequel elle jouait Elisabeth, une jeune femme qui cherche à s'émanciper dans la Suisse de 1900. On l'a également vue dans "Sophia Antipolis" de Virgil Vernier, dans "Les passagers de la nuit" de Mikhaël Hers ou encore dans la comédie trash "Oranges sanguines" de Jean-Christophe Meurisse, dans la peau d'une jeune fille angoissée par sa première expérience sexuelle.

Enferrée dans ses mensonges

Puis la réalisatrice Claire Burger a proposé à Lilith Grasmug le rôle de Fanny dans son film "Langue étrangère", avec Chiara Mastroianni dans le rôle de sa mère. A 17 ans, Fanny est introvertie et mythomane, victime de harcèlement à l'école. Lorsqu'elle part à Leipzig, en Allemagne, pour un séjour linguistique, elle rencontre sa correspondante Lena, une adolescente qui rêve de s'engager politiquement. Troublée, Fanny est prête à tout pour lui plaire. Et s'enferre toujours plus dans ses mensonges.

"Ce personnage [de Fanny] m'a rappelé une vulnérabilité assez propre à mon adolescence dans laquelle je pouvais m'identifier. Il y a quelque chose [dans ce rôle] de particulièrement proche de ce que j'étais à cet âge-là et de timidité que je n'ai plus aujourd'hui", indique Lilith Grasmug dans le 12h45 du 8 octobre.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un éveil sensuel

Si "Langue étrangère" montre un réveil politique, il dévoile aussi un éveil sensuel entre les deux jeunes filles, qui appartiennent à cette nouvelle génération fluide dans ses désirs amoureux. "Ce qui était assez passionnant, c'est que le politique devenait érotique, le corps se fondait avec le corps collectif et tout cela finissait par devenir très organique", souligne l'actrice.

Avant de rejoindre d'autres plateaux de tournage, Lilith Grasmug est actuellement en phase de montage d'un court métrage qu'elle a réalisé et écrit. "Je pensais qu'écrire pouvait être une zone de repli, une zone de confort peut-être plus grande que lorsque l'on joue dans des films et que l'on est en représentation. Et je me rends compte que l'on s'expose aussi énormément quand on écrit, voire peut-être presque plus, et que cela demande tout autant de courage que d'apparaître dans un film", conclut-elle.

Propos recueillis par Julie Evard

Adaptation web: mh