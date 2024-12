"Leurs enfants après eux", fresque adolescente de Nicolas Mathieu adaptée au cinéma

Présenté à la dernière Mostra de Venise, "Leurs enfants après eux" réalisé par les frères Ludovic et Zoran Boukherma sort en salles le 4 décembre. Adapté du roman éponyme de Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018, le film met en images cette émouvante fresque adolescente se déroulant sur six ans.

Août 1992. Une vallée perdue dans l’est de la France, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Anthony (Paul Kircher), quatorze ans, s’ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie (Angelina Woreth). Le coup de foudre est tel que le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père (Gilles Lellouche) pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Lorsque le lendemain matin, il s’aperçoit que la moto a disparu, sa vie bascule.

Dans "Leurs enfants après eux", film adapté du roman éponyme de Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018), les frères Ludovic et Zoran Boukherma ont décidé de mettre en images avec plus ou moins de fidélité au livre cette fresque adolescente se déroulant sur six ans, de 1992 à 1998.

La joie et l'émotion de l'écrivain Nicolas Mathieu

L'auteur français indique dans le 12h30 du 25 novembre avoir ressenti de la joie et de l'émotion en découvrant l'adaptation de son roman au cinéma, appréciant le traitement de l'adolescence et l'énergie du film. Malgré une appréhension naturelle au départ "parce qu'on se demande ce que ça va donner, comment ça va rendre, qu'est ce qui a été gardé ou perdu, quelle forme cela va prendre, comment les personnages vont devenir des corps", Nicolas Mathieu a éprouvé une grande satisfaction "au fur et à mesure que le film avançait. C'est vraiment un film qui m'a secoué, au final".

A la question de savoir si le film "Leurs enfants après eux" lui aurait plu s'il n'était pas tiré de son livre, le romancier répond: "C'est difficile à dire, mais je pense qu'il a tout pour me plaire dans sa manière de faire. C'est-à-dire que c'est un grand film sur l'adolescence qui brasse large, qui travaille à la fois dans la minutie et la fresque, qui est plein de musique, d'élans irrigués par une fureur de vivre adolescente qui constitue un de mes thèmes de prédilection. Il y avait tout pour que ça marche".

Le seul regret avoué par Nicolas Mathieu a trait à l'absence dans le long métrage de ces "temps morts du récit qui pourtant sont parfois les choses qui émeuvent le plus quand on lit". Bien que cela soit inhérent à la contrainte d'une adaptation cinématographique qui, si elle avait dû être fidèle au roman, aurait duré cinq heures.

A écouter, l'interview de Nicolas Mathieu dans le 12h30

Pas un reflet exact du livre

Nicolas Mathieu préfère ainsi une bonne adaptation plutôt qu'une adaptation fidèle. Il voit le film comme une continuation de son geste littéraire: "Je n'ai jamais voulu que le film soit le reflet exact du livre (...) Il me semblait qu'il pouvait trahir autant qu'il voulait, à condition que ce soit un bon film. Je préférais que ce soit un bon film qu'un film fidèle. Il fallait que ça honore le contrat de départ qui était de réaliser un film ouvert sur l'extérieur, plein d'énergie et de générosité, un film populaire qui voyait large".

L'écrivain qui a fait des études de cinéma avant de devenir romancier se sent à la fois fébrile et confiant pour la sortie en salles de "Leurs enfants après eux", encouragé par l'accueil positif dans les festivals et notamment le prix d'interprétation reçu par Paul Kircher à la Mostra de Venise.

Propos recueillis par Pauline Rappaz

Adaptation web: Olivier Horner