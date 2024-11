"Les reines du drame", une comédie musicale queer qui bouscule les normes

Premier long métrage réalisé par Alexis Langlois, "Les reines du drame" explore avec intensité et humour les relations entre deux femmes issues d'univers opposés. Cet hommage aux artistes des années 2000, avec Bilal Hassani et Asia Argento, est à découvrir à Genève le 2 novembre dans le cadre du GIFF.

En 2055, Steevyshady (Bilal Hassani), youtubeur hyper botoxé, raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mimi Madamour (Louiza Aura), du top de sa gloire en 2005 à sa descente aux enfers précipitée par son histoire d’amour avec l'icône punk Billie Kohler (Gio Ventura). Pendant un demi-siècle, elles ont chanté leur passion et leur rage sous le feu des projecteurs.

"Les reines du drame" est une célébration de l'identité queer et de l'amour sous toutes ses formes. Alexis Langlois, qui a tourné pendant quinze ans des courts métrages, a réalisé son permier long métrage avec une équipe majoritairement queer, devant et derrière la caméra. "Nous n'avons pas eu la parole pendant très longtemps, explique-t-il. Tourner avec ces personnes-là était une volonté politique et une manière de célébrer leurs talents", explique-t-il dans Question genre du 25 octobre.

Le réalisateur a choisi de faire une comédie musicale, un genre qu'il apprécie. "Ce que j'aime particulièrement, c'est que tout ce qu'on croit être artificiel est une manière d'aller directement vers le cœur des protagonistes. Ce n'est jamais gratuit: une chanson reflète toujours l'intériorité et les émotions des personnages".

La force de la norme

Dans "Les reines du drame", Mimi Madamour ne peut pas concilier son identité de lesbienne avec sa passion pour la musique. Elle est forcée de choisir entre les deux et ne peut donc être véritablement elle-même. Son amoureuse punk, Billie Kohler, s'affranchit quant à elle des normes patriarcales et adopte un rapport au monde radicalement différent. Mais au final, la plus libre des deux n'est peut-être pas celle que l'on croit.

Certains progrès ne sont jamais vraiment acquis, rappelle Alexis Langlois. "L'énorme force de la norme peut nous broyer, comme elle détruit d'ailleurs les deux amoureuses dans le film. Il faut trouver des espaces et des manières différentes d'aimer, pour essayer de ne pas se faire broyer par la norme. Car même si on pense ne pas la subir, on la subit toujours", souligne le réalisateur.

Propos recueillis par Christine Gonzalez

Adaptation web: Melissa Härtel