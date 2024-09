"Les barbares" de Julie Delpy, film solaire et drôle sur l'accueil des réfugiés

Pour son huitième long métrage, la réalisatrice et comédienne française Julie Delpy plonge dans les coulisses d'un petit village breton chamboulé par l'arrivée d'une famille de réfugiés syriens. Comédie solaire aux thématiques grinçantes, "Les barbares" est à voir dès le 25 septembre au cinéma.

L'harmonie semble régner à Paimpont, petit village breton dont les habitants et habitantes coulent des jours tranquilles. Au moment où la Russie envahit l'Ukraine, le village se mobilise afin d'accueillir des réfugiés. Sauf que la famille qui débarque à Paimpont n'est pas ukrainienne, mais syrienne. Leur arrivée va mettre le feu aux poudres.

Différences de traitement entre réfugiés

Avec son film "Les barbares", Julie Delpy souhaitait montrer la différence de traitement qu'il peut y avoir entre des réfugiés européens et ceux en provenance d'Afrique ou du Maghreb.

"J'avais déjà un scénario en place et j'étais en quête de financement quand la guerre en Ukraine a éclaté, confie la réalisatrice dans l'émission Vertigo du 16 septembre. Et là tout à coup, j'ai vu des amis qui accueillaient des Ukrainiens, alors que nous étions en contact depuis plusieurs années avec des réfugiés syriens qui disaient à quel point les portes étaient fermées pour eux".

A l'instar de la réalité, le village de Paimpont fait office de microcosme de l'humanité, les travers de ses habitants et habitantes sont poussés dans leurs retranchements. Entre la maîtresse d'école qui veut sauver le monde et le plombier d'extrême droite, on trouve tout un panel d'individus. "L'idée derrière tout cela était de rire de notre incapacité à se rendre compte de notre manque d'humanité et d'empathie, mais aussi de montrer que les gens peuvent évoluer", explique Julie Delpy.

Un casting original

Parmi les villageois de Paimpont, il y a Anne, l'institutrice au grand coeur (Julie Delpy), Joëlle, l'épicière engluée dans son quotidien (Sandrine Kiberlain), et Hervé, le plombier aux idées bien arrêtées (Laurent Lafitte).

Pour incarner la famille syrienne, Julie Delpy a fait appel à Ziad Bakri pour incarner le père. Quant au grand-père, il est joué par Fares Helou, véritable star du cinéma arabe. Tout comme dans le film, le comédien syrien a trouvé refuge en France en 2011, après avoir exprimé son opposition au régime de Bachar el-Assad. Sa situation personnelle a d'ailleurs inspiré et nourri le film "Les barbares".

"C'était formidable de travailler avec des acteurs français, mais ce qui a véritablement changé la donne pour moi était de travailler avec des acteurs syriens, palestiniens et libanais, qui ont chacun et chacune souffert d'un conflit dans leur pays d'origine", conclut Julie Delpy.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Sarah Clément