Le GIFF célèbre trente ans de production audiovisuelle sous toutes ses formes

La 30e édition du Geneva International Film Festival (GIFF) se déroulera du 1er au 10 novembre. S'intéressant dès ses débuts, en 1995, aux productions télévisuelles et cinématographiques, la manifestation s'est depuis diversifiée, explorant des formats tels que le cinéma interactif et la réalité augmentée.

Le Geneva International Film Festival a été pionnier dans son domaine, avec son ambition de proposer une vision globale de la production audiovisuelle. Cette année pour sa 30e édition, la manifestation offrira plus de nonante oeuvres, des films, des séries et des expériences immersives.

Le GIFF a, dès ses débuts, accompagné l'essor du phénomène des séries télévisées. "Les festivals aujourd'hui ont un rôle prescripteur dans le domaine de la série qui devient de plus en plus important", précise la directrice de la manifestation Anaïs Emery dans l'émission Vertigo du 10 octobre.

Pour cette 30e édition, le festival fait un pas supplémentaire dans cette direction. Il instaure un prix consacré à la virtuosité narrative des séries suisses. Ce prix s'ajoute à celui consacré aux séries de demain, où dix titres internationaux sont en compétition.

Dans la plupart des cas, le festival ne diffusera en salle que les premiers épisodes des séries. Le reste des saisons sera disponible en ligne pour les festivaliers grâce à des liens de visionnement personnalisé.

Deux invitées exceptionnelles

Le GIFF accueille, par ailleurs, cette année, deux invitées prestigieuses. La cinéaste américaine Ava DuVernay sera à l'honneur avec la projection de plusieurs de ses films dont "Middle of Nowhere", qui avait remporté le prix de la meilleure réalisation au Festival de Sundance, en 2012. "Ava DuVernay, c'est très intéressant de l'avoir au GIFF. Déjà, elle se déplace très peu en Europe. Et puis, elle a un corpus de films très lié à des mouvements sociétaux importants pour l'Amérique mais pas seulement. (...) Je pense que son travail prend une dimension particulière. Elle sera chez nous durant la semaine de l'élection américaine. Sa conférence sera un must de notre festival", souligne Anaïs Emery.

L'autre invitée de marque est la professeure Sarah Kenderdine, qui dirige le laboratoire de muséologie expérimentales de l'EPFL. Elle mène des recherches à la pointe des expériences immersives pour des galeries, des bibliothèques, des archives et des musées. La professeure participera à une conférence autour du cinéma du futur et présentera une série d'oeuvres en lien avec ses recherches.

Le GIFF proposera aussi, cette année, une plongée dans l'histoire de la création numérique suisse dans le cadre du programme "Swissphoria". Ce sera l'occasion notamment pour le public de découvrir ou de redécouvrir "Impression de la Suisse", un film en 360° réalisé, en 1984, par Ernst Heiniger. Il a été diffusé en continu au Musée des Transports de Lucerne jusqu'en 2002.

Fresque monumentale

Les festivaliers pourront aussi admirer le "Panorama de la bataille de Morat". La fresque monumentale de 1000 m2 de l'artiste allemand Louis Braun a été scannée, relève Anaïs Emery. Il sera possible pour le public de zoomer sur certains détails de l'oeuvre.

La toile originale avait été présentée lors d'Expo.02, à l'intérieur du monolithe qui émergeait du lac de Morat. Le "Panorama de la bataille de Morat" a subi une restauration depuis sa présentation à l'exposition nationale. L'oeuvre est conservée dans un parc de l'armée.

Enfin, le festival rendra hommage au maître du cinéma suisse Pierre Koralnik, connu pour ses portraits d'artistes, ses émissions de variétés et ses films de fiction. De nombreux artistes des années 1960 sont passés devant son objectif: Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, James Baldwin ou encore Paco Rabanne.

ld avec ats