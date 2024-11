Le festival Let's Doc! met le cinéma documentaire à l'honneur dans toute la Suisse

Pour la deuxième fois, l'association romande Ciné-Doc organise le festival national du film documentaire Let's Doc! Du 1er au 30 novembre, plus de nonante films sont projetés dans plus de 140 lieux de manière décentralisée dans toute la Suisse.

Cette année, cinquante cinémas, treize bibliothèques, dix-neuf centres socioculturels, treize ciné-clubs, des musées et des églises ainsi que quelques festivals partenaires comme le festival de films documentaires Visions du Réel à Nyon participent au festival national du film documentaire Let's Doc! Les partenaires ont pu choisir parmi les trente films proposés ou suggérer eux-mêmes des films.

De la Katholische Kirche de Kriens au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, en passant par la Bibliothèque cantonale de Bellinzone, la Cinémathèque suisse à Lausanne, les Cinémas de Sion ou encore l'Espace noir de St-Imier, une constellation de lieux organisent des séances. La majorité des projections sont suivies d'échanges et des prises de parole. En parallèle, un programme de médiation culturelle se déploie dans six prisons et une dizaine d'écoles.

>> L'entretien de Gwennaël Bolomey, fondateur de l'association qui organise le festival dans le 12h30 du 30 octobre : Benjamin Ruffieux L’invité du 12h30 - Gwennaël Bolomey, fondateur de l’association qui organise le festival de film Let’s Doc / L'invité du 12h30 / 8 min. / le 30 octobre 2024

"Ce n'est pas tout à fait un festival, c'est un rendez-vous, une rencontre de documentaires. C'est l'idée d'être décentré, démocratique. On a cette idée d'amener les films vers tous les publics, dans toute la Suisse et pas seulement dans les grandes villes", souligne dans le 12h30 du 30 octobre Gwennaël Bolomey, fondateur de l'association Ciné-Doc.

"No Other Land"

Le festival s'est ouvert avec "No Other Land" de Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal et Rachel Szor, un collectif de quatre activistes israélo-palestiniens. Leur film a reçu le prix du meilleur documentaire à la Berlinale et, en avril dernier, le prix du public à Visions du Réel.

Ciné-Doc est une association fondée en 2016 pour promouvoir le cinéma documentaire, principalement en Suisse romande. L'année dernière, elle a lancé le projet national Let's Doc! Le festival suisse s'inspire des journées du film documentaire LETsDOK en Allemagne et du Mois du film documentaire en France.

"Les films documentaires sont des regards de cinéastes qui se sont investis, qui ont parfois passé des années à faire leur film. Des cinéastes qui se sont immergés dans des quotidiens et des réalités et qui, à travers leur regard, transmettent des réalités multiples et diverses", souligne Gwennaël Bolomey.

Propos recueillis par Manuela Salvi

Adaptation web: ld/ats