Le Festival international du film alpin des Diablerets tire un excellent bilan de sa 55e édition

Le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD), qui se termine samedi, vient d'annoncer son palmarès. Le film ukrainien "Haulout" a remporté le Grand Prix du festival. Le Prix spécial du jury revient quant à lui à "The Ice Builders".

Cette 55e édition se termine sur un excellent bilan avec 70 films proposés, dont de nombreuses projections ont eu lieu à guichets fermés, relèvent samedi les organisateurs dans un communiqué. Le festival a une nouvelle fois connu une affluence record, accueillant pendant huit jours plus de 15'000 personnes. Le palmarès reflète la diversité des oeuvres présentées, estiment-ils.

Cette diversité est représentée jusque dans le jury. Au milieu des réalisateurs, photographes et caméramans se trouvait en effet l'humoriste Brigitte Rosset. "Ce qui était formidable, c'est d'avoir des origines très différentes et des visions assez différentes autour de cette table du jury", dit-elle dans l'émission Forum.

Grand Prix pour "Haulout"

"Haulout" des Ukrainiens Evgenia Arbugaeva et Maxim Arbugaev a séduit le jury, qui qualifie ce film de "sobre et spectaculaire". Il raconte l'histoire d'un homme solitaire sur une côte isolée de l'Arctique sibérien où le réchauffement des mers et la hausse des températures entraînent un changement inattendu.

"Nous avons eu un coup de cœur unanime pour ce film", explique Brigitte Rosset. "Les images sont sublimes, ainsi que la réalisation et le sujet. Ça en dit beaucoup en très peu de temps". Le film ne dure en effet que 25 minutes, mais cette courte durée est suffisante pour faire passer un message très fort, estime l'humoriste.

Prix spécial du jury pour "The Ice Builders".

Le Prix spécial du jury est décerné à "The Ice Builders". Ce court-métrage italien de Francesco Clerici et Tommaso Barbaro montre comment dans une vallée isolée du Zanskar "une pratique ancestrale répond à l'urgence climatique".

Le FIFAD a également attribué de nombreuses autres distinctions dont cinq Diables d'or: ils ont récompensé "Baluchon, 4 mètres autour du monde", des Français Romain Latournerie et Mathieu Alonso (catégorie exploration et aventure), "Un Pasteur" du Français Louis Hanquet (nature et environnement), "Greg Tuscher" des Suisses Benoît Goncerut et Jules Guarneri (verticale) et "Les joueurs d'hiver" du Canadien Guillaume Duval (culture du monde).

Aventure émotionnelle

Le public du FIFAD a quant à lui plébiscité "Mon frère Sotos", de la famille Nef. Une fratrie, dont fait partie le skieur Tanguy Nef, s'embarque dans une aventure à skis dans les Pyrénées, mais aussi sur les pentes des émotions. Le benjamin, atteint du syndrome de Sotos, leur fait revisiter aussi leur définition de la performance.

"Artic Ascent" de l’Américain Richard Ladkani reçoit le Prix des Jeunes. Ce film réunit, dans une même expédition, trois grimpeurs chevronnés, dont le Mozart de l'escalade, Alex Honnold et une glaciologue, la Française Heidi Sevestre au chevet d'un glacier.

Le meilleur court-métrage est signé Xelil Sehragerd (Kurdistan/Iran) avec "Carpenter". Le Prix de la narration revient au Français Jean-Pierre Tauvron pour "Drôle d'espèce". Enfin, la direction du FIFAD a décerné le Prix Ehrard-Loretan au Valaisan Nicolas Falquet pour "L'Envol", qui raconte une tentative d'escalade de la grimpeuse jurassienne Katherine Choong et de son compagnon.

La prochaine édition du FIFAD se tiendra du 2 au 9 août 2025, mais probablement sans Brigitte Rosset. "Je crois qu'il vaut mieux laisser la place et le bonheur de découvrir tout ça à quelqu'un", dit-elle. "Et en plus, chaque année, ils prennent un jury qui n'a pas forcément un rapport direct ou évident avec le Festival du film alpin, donc je pense qu'il y a plein de gens qui seraient tellement heureux de vivre ce que j'ai pu vivre".

