Le calendrier de l'avent du cinéphile à découvrir sur Play RTS

Sur le principe du calendrier de l'avent, un nouveau film est à découvrir chaque jour sur la plateforme de streaming Play RTS jusqu'au 24 décembre. Une sélection éclectique pour rire, pleurer et frissonner en attendant Noël.

L'opération "L'avent du cinéphile" est de retour sur Play RTS. Jusqu'au 24 décembre, un nouveau film est dévoilé chaque jour à 9h et reste disponible durant un an.

Pour ouvrir les feux: "Santa & Cie", comédie de et avec Alain Chabat et "The Secret Man", thriller politique américain inspiré de l'histoire vraie de l'agent du FBI Mark Felt (Liam Neeson).

Nouveauté cette année: un deuxième calendrier avec des films pour les enfants. De quoi patienter jusqu'à Noël en famille.

