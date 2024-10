Le 23e Lausanne Underground Film &Music Festival s'apprête à secouer nos tympans

Le Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) se tiendra du 16 au 20 octobre dans différents lieux de la capitale vaudoise. Cette 23e édition propose un condensé de pratiques artistiques expérimentales avec la projection de près de 90 films ainsi que des performances sonores.

La 23e édition du Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF), qui se tiendra du 16 au 20 octobre, propose 89 projections, dont 49 courts et longs métrages en compétition internationale. Le volet sonore, quant à lui, comprend 22 performances, dont une radio créée spécialement pour l'occasion.

Le festival rendra notamment un hommage posthume à Howard Ziehm, décédé le 26 août dernier. Le réalisateur est le co-créateur de la plus grande parodie érotique de science-fiction de tous les temps, "Flesh Gordon", sortie il y a exactement cinquante ans. Le film sera projeté dans le cadre du festival, ainsi que sa suite tardive, dans son montage érotique intégral d'origine. Egalement au programme, un documentaire projeté en première mondiale dédié aux secrets de fabrication de "Flesh Gordon" et à la carrière de Howard Ziehm.

Cinq documentaires en première suisse

Cinq longs métrages documentaires seront également à découvrir au LUFF cette année et pour la première fois en Suisse. Dans "Cinégraphies, les femmes de la tempête", Céline Ruivo - également membre du jury - tisse un lien féministe et artistique entre trois cinéastes expérimentales new-yorkaises. Autoportrait tendre et intimiste, "Play Dead!" relate comment le réalisateur Matthew Lancit fait face à son diabète et sa peur de mourir.

L'ampleur du mythe de l'un des plus importants représentants du Bollywood, Amitabh Bachchan, est mise en lumière dans "The Real Superstar". Un portrait foisonnant d'images d'archives est dédié à '’une des étoiles les plus excentriques de la scène alternative de Los Angeles avec "The Life of Sean DeLear". Finalement, filmé sur support argentique, "Even Hell Has Its Heroes" livre une captivante exploration de l'histoire d'un groupe à contre-courant de son époque, Earth.

Valoriser la création collective

Le festival propose également des concerts et des performances, qui créent des ponts entre la musique et les films. Avec la volonté pour les programmateurs musicaux de valoriser un fonctionnement majoritairement collectif. "Cette année, nous avions envie de mettre en avant non pas la programmation, mais plutôt la manière de fonctionner, tout ce que les gens ne connaissent pas du LUFF. Dans le milieu des musiques actuelles, on entend beaucoup parler de burn-out, de personnes qui subissent énormément de pressions. Nous souhaitions organiser un festival sans pour autant subir toute cette pression", explique Dimitri Meier, co-programmateur musical du festival dans l'émission Musique Matin du 10 octobre.

Et plutôt que le DIY (Do It Yourself) en vogue dans un milieu qui manque souvent de moyens, le festival vise plutôt le DIT (Do It Together), avec des fonctionnements "moins hiérarchisés, où l'on se partage beaucoup plus les tâches, ajoute Thibault Walter, également co-programmateur du pan musical du LUFF. Cela suppose de l'organisation, mais cela permet qu'on ne soit pas dans un éternel rapport de sacrifice face à la culture. Comme si la culture était ce lieu où il était toujours normal de se sacrifier".

Sujet radio: Anne Gillot

Adaptation web: mh