"La prisonnière de Bordeaux", un film drôle et léger avec Isabelle Huppert

Signé Patricia Mazuy, "La prisonnière de Bordeaux" explore la rencontre et l'amitié de deux femmes que tout oppose. En salle depuis le 28 août, ce film mélange comédie, drame et une touche de thriller, tout en permettant de découvrir des facettes plus douces d'Isabelle Huppert.

Une bourgeoise désoeuvrée face à une mère courage de banlieue. Leur unique dénominateur commun: un mari incarcéré. A l'occasion d'un parloir, Alma (Isabelle Huppert) et Mina (Hafsia Herzi) se rencontrent et vont s'engager dans une amitié aussi inattendue que mouvementée.

En découvrant ce synopsis, "La prisonnière de Bordeaux" pourrait ressembler à un énième film social et pourtant il n'en est rien, et ceci grâce à un scénario ciselé et à l'excellent jeu des deux comédiennes.

Deux femmes que tout oppose

Derrière ce film aux tonalités contrastées, il y a Patrizia Mazuy, à qui l'on doit "Sport de filles" et "Bowling Saturne" notamment. Pour la réalisatrice, il fallait assumer les clichés de départ: "Oui, on a une bourgeoise esseulée et une mère courage des cités. Ce qui est intéressant est de les complexifier, de leur amener du mystère, du romanesque", explique-t-elle dans l'émission Vertigo du 26 août.

"La prisonnière de Bordeaux" repose sur le duo Isabelle Huppert et Hafsia Herzi. Leurs personnages, tout en nuances et en subtilité, permettent de dépasser la caricature sociologique. Pour Patricia Mazuy, son film est aussi l'occasion de découvrir Isabelle Huppert sous un autre jour: "Ce qui me frappe chez Isabelle Huppert quand on la voit hors film, c'est qu'elle est hyper légère et très gentille. Or, je trouvais que c'était un joli défi de montrer cette gentillesse dans un film", poursuit-elle.

>> Voir le débat Vertigo consacré au film "La prisonnière de Bordeaux" : Débat cinéma: "La prisonnière de Bordeaux" de Patricia Mazuy / Vertigo / 5 min. / jeudi à 15:57

Précision documentaire

A cheval entre comédie et drame réaliste, "La prisonnière de Bordeaux" est surtout une histoire de destins de femmes qui cherchent un moyen de s'émanciper et de trouver leur véritable place dans le monde.

Pour être le plus juste possible, Patricia Mazuy a d'ailleurs accompagné des "vraies" femmes de prisonniers au parloir. "Chaque fois qu'on était dans les maisons d'accueil, avant les parloirs, la vitalité, la résilience et la propension de ces femmes à rire de n'importe quoi pour rester vivantes, ça m'a marqué. A ce titre, 'La prisonnière de Bordeaux' est aussi un hommage à toutes ces femmes", conclut la réalisatrice.

Propos recueillis par Rafael Wolf

Adaptation web: Sarah Clément