"La plus précieuse des marchandises", la Shoah figurée dans un film d'animation

Dans son film d'animation "La plus précieuse des marchandises" présenté au dernier Festival de Cannes et sorti en salle le 20 novembre, le réalisateur Michel Hazanavicius raconte l'histoire d'un bébé juif sauvé par un couple de bûcherons durant l'holocauste. Une histoire de "Justes parmi les nations".

Un couple de bûcherons vit au fin fond d'une forêt polonaise. L'épouse pleure encore la mort de son enfant et implore les dieux de lui envoyer un cadeau au moment où les trains passent, transportant les juifs vers Auschwitz. Un jour, elle entend les cris d'un nouveau-né qu'elle recueille contre l'avis de son mari, celui-ci partageant avec la population locale une haine féroce contre ce peuple de "sans-cœur".

Une image du film "La plus précieuse des marchandises" de Michel Hazanavicius.

Deux destins opposés

La fillette est élevée grâce à l'amour de la bûcheronne, au lait d'un homme au visage ravagé, à l'empathie du bûcheron qui change d'avis à son propos, tandis que le destin tragique de sa famille, de sa mère, de son père et de sa sœur jumelle nous est montré en parallèle.

Adapté du roman de Jean-Claude Grumberg, "La plus précieuse des marchandises" s'impose comme un film d'animation épuré, très beau, qui observe la Shoah par un angle formidablement singulier. Un conte raconté, en voix off, par Jean-Louis Trintignant, qui puise dans sa durée brève et dans la simplicité de son propos une émotion assez forte.

Des gens aussi simples qu'exceptionnels

En suivant le père de la fillette dans le camp d'Auschwitz, Michel Hazanavicius n'élude par les horreurs nazies lors de quelques images-chocs qui éloignent a priori ce film d'animation d'un public d'enfants. Une histoire de lumière au cœur des ténèbres, préférant aux dieux absents la présence bien réelle d'êtres humains à la bonté exceptionnelle, qui rappelle qu'en dehors de l'amour pour les enfants, les siens et ceux des autres, tout le reste n'est que silence.

Rafael Wolf/sf