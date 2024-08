La Mostra de Venise lève le rideau avec le retour de Beetlejuice

La 81e Mostra de Venise ouvre mercredi soir avec le retour de Michael Keaton dans les habits du grimaçant Beetlejuice. Jusqu'au 7 septembre, le plus ancien festival de cinéma au monde pourra également compter sur la présence de Lady Gaga, Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney ou encore Jenna Ortega.

Un an après une édition en demi-teinte, boudée par les grands studios américains en raison de la grève à Hollywood, la 81e Mostra de Venise semble prête à renouer avec sa réputation de rampe de lancement des Oscars. Pour sa soirée d'ouverture, le festival frappe fort avec la présentation - hors compétition - du dernier opus de Tim Burton, "Beetlejuice Beetlejuice".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Trente-six ans après la première comédie cathartique sur la mort et les fantômes devenue culte, le réalisateur ressuscite le rôle-titre, celui d'un exorciste déjanté coincé dans l'au-delà, qu'il confie à nouveau à son compère Michael Keaton, 72 ans.

On retrouve également Winona Ryder dans son rôle de Lydia, l'adolescente qui communique avec les morts, devenue grande, ou Catherine O'Hara dans celui de sa mère. Willem Dafoe, Monica Bellucci et Jenna Ortega, star de la série Netflix "Mercredi", les rejoignent.

Gratin hollywoodien

21 films se disputent cette année le Lion d'or. Le jury, présidé par l'actrice française Isabelle Huppert, décidera le 7 septembre du successeur de "Pauvres créatures" de Yórgos Lánthimos, lauréat l'an dernier.

Parmi les prétendants, Pedro Almodóvar fait son grand saut américain. Le réalisateur espagnol a tourné "The room next door" à New York, avec Tilda Swinton, Julianne Moore et John Turturro. Après "A Star is born" et "House of Gucci", Lady Gaga opère son retour sur les tapis rouges avec "Joker: Folie à deux", de Todd Phillips, aux côtés de Joaquin Phoenix.

>> A lire également : Une pluie de stars attendues en août à la 81e édition de la Mostra de Venise

Angelina Jolie incarne la Callas durant les derniers jours de sa vie à Paris dans "Maria" de Pablo Larraín. Nicole Kidman et Antonio Banderas offriront au Lido un thriller érotique avec "Babygirl", tandis que Jude Law est en tête d'affiche de "The Order", un film qui plonge dans les milieux suprémacistes blancs des années 1980. Daniel Craig tourne la page James Bond avec "Queer" de Luca Guadagnino.

Quatre coproductions suisses au programme

Parmi les quatre coproductions suisses projetées à la Mostra de Venise, deux d'entre elles ont été sélectionnées dans la catégorie "Hors compétition" et les deux autres dans la section indépendante "Journées d'auteurs".

Inspirée par la correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud il y a près d'un siècle, la fiction "Pourquoi la guerre" du réalisateur franco-israélien Amos Gitai remonte aux racines du conflit. L'actrice franco-suisse Irène Jacob fait partie de la distribution. Toujours dans la catégorie "Hors compétition", le documentaire "Bestiari, Erbari, Lapidari" du duo de réalisateurs italiens Massimo D'Anolfi et Martina Parenti rend hommage au monde des animaux, des plantes et des pierres.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"Alpha", du réalisateur néerlandais Jan-Willem van Ewijk, a lui été sélectionné par les "Journées d'auteurs". Après la mort de sa mère, Rein, début trentaine, s'installe dans les Alpes pour trouver la paix. Mais sa bulle éclate lorsque son père arrive.

Dans la même section, les cinéphiles à Venise pourront découvrir "The Antique" de la réalisatrice géorgienne Rusudan. Le film raconte l’histoire de Lado, un jeune Géorgien, qui est impliqué dans la contrebande de meubles anciens de la Géorgie vers la Russie.

ats/sc